 Abren recepción de denuncias contra aspirantes a la CGC
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Abren recepción de “tachas” contra aspirantes a la CGC

La Postuladora para nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) abrió la mesa de recepción de reparos contra aspirantes.

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Los expedientes se reciben en la sede de la Univesidad Rafael Landívar., Guatemala Visible.
Los expedientes se reciben en la sede de la Univesidad Rafael Landívar. / FOTO: Guatemala Visible.
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La Comisión de Postulación para nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) abrió el proceso de recepción de "tachas" o reparos en contra de los aspirantes. La mesa inició con este proceso este sábado, 5 de septiembre de 2026, en un horario de 8:00 a 13:00 horas.  

Las denuncias son recibidas en la sede de la Postuladora, ubicada en la Universidad Rafael Landívar, zona 16 de la Ciudad de Guatemala. El objetivo del procedimiento es conocer cualquier señalamiento en cuanto a la reconocida honorabilidad de los 40 profesionales que se mantienen dentro del proceso de elección.

Los organizadores informaron que la recepción de denuncias, señalamientos o tachas en contra de los profesionales se prolongará hasta el próximo lunes, para que, los que sean señalados, tengan la oportunidad de presentar sus pruebas de descargo.

Cabe destacar que, en este procedimiento, los comisionados de la Postuladora sostendrán su sexta reunión el próximo martes, 8 de septiembre de 2026, con el objetivo de tratar el tema de los criterios y dinámicas para hacer las entrevistas a los profesionales interesados en dirigir la CGC.

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Agenda de la Postuladora a CGC

Dentro de la agenda de la Postuladora para CGC, el martes se conocerán formas y fondos de como se desarrollará la metodología con las entrevistas para luego seguir con las demás etapas para elaborar la terna de aspirantes que será enviada al Congreso de la República, donde los diputados elegirán al próximo titular del ente de fiscalización a las entidades de gobierno.

Guatemala Visible informó que durante el pasado viernes, los comisionados realizaron una revisión a la documentación presentada por cerca de 40 profesionales interesados en dirigir la CGC. Entre los hallazgos, destacó que 33 de los interesados deben presentar aclaraciones o subsanaciones en documentos presentados.

Según Guatemala Visible, el listado de los profesionales que debe subsanar errores en sus expedientes es el siguiente:

  • Juan Carlos Pellecer Monterroso
  • Jose Humberto Ruiz Lal
  • Hector Giovanni Marroquín Barrios
  • José Fernando Monterroso López
  • Alain Pierce Samayoa Chavarría
  • Claudia Karina Donis Sáenz
  • Luis Sergio Herrera Tello
  • Héctor del Río Villareal
  • Moisés Santiago Batz Aguilar
  • Dennis Ariel Cipriano Icó
  • Sandra Elizabeth Juárez González
  • Armando Gabriel Pokus Yaquián
  • Alvaro Enrique Samayoa Arana
  • Delorean Khadhaffi Randich Eguizabal
  • Milton Esteban Vásquez Gómez
  • Nora Liseth Torres Ramírez
  • José Antonio Vielman
  • Oscar Estuardo Orellana Estupe
  • Silvia Marisol Sandoval Alarcón
  • Silvia Lorena Escobar Santos
  • Daniel Romeo Amaya Chiroy
  • Erick Fernando Mazariegos Salas
  • Carlos Federico Ortiz Ortiz
  • Ana Judith Chan Orantes
  • Erwin Alfonso Sosa Gudiel
  • Maria Alejandra de León Escobar
  • Josue Andreé Ricart Vásquez
  • Alvaro Alejandro Diaz Coronado
  • Roberto Batres Estrada
  • Joselyn Andrea Carballo Contreras
  • Leslie Yvonne Tzicap González
  • Miguel Eduardo Fonseca Argueta
  • Julio Alberto Nuñez Mejía
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Este es el listado de profesionales que deben subsanar errores en sus expedientes. - Guatemala Visible.

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