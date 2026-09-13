MAGA vigila municipios con cultivos expuestos al calor

El Ministerio de Agricultura Ganadería Y Alimentación (MAGA) anunció trabajos de monitoreo y vigilancia en varios municipios del país donde se tienen cultivos expuestos al calor. La entidad manifestó preocupación por un comunicado del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) donde se informa que se esperan temperaturas de hasta 35 grados en varios sectores del país.
En ese sentido, el MAGA emitió un comunicado agro climático resaltando que esta situación genera la preocupación de varios guatemaltecos; por ello, las autoridades establecieron acciones para estar en constante monitoreo en estas áreas.
Derivado de la información recibida, el MAGA señaló que las lluvias previstas para el fin de semana podrían presentarse de manera irregular. Esta condición es la más importante para prestar la atención en la humedad del suelo, especialmente en las áreas donde se podrían registrar menor disponibilidades de precipitaciones, generando falta de agua para los cultivos, informaron.
El MAGA describió que estas condiciones afectarán varias zonas, entre las que se encuentran los municipios del Petén, Retalhuleu, Quiché, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Izabal, Santa Rosa y Escuintla. El ente destacó que en estos lugares los cultivos más comunes son los de maíz, frijol, banano, plátano, café, caña de azúcar, arroz, piña, papaya y palma de aceite, entre otros.
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MAGA identifica déficit de humedad
El citado ministerio indicó que derivado de la falta de lluvias, se prevé que la humedad identificada sea menor del 25 % en buena parte de Chiquimula, Jalapa, El Progreso, Baja Verapaz, Zacapa Quiché, Huehuetenango, Guatemala y Alta Verapaz.
La entidad no descartó la misma situación para varios municipios y sectores del departamento de Petén. En ese sentido, el MAGA hizo varias recomendaciones a los agricultores para evitar exponer su producto y conservar la humedad del suelo.
Entre las recomendaciones pidió a los productores verificar los lugares con menor disponibilidad de agua, antes de realizar siembras.
Con información de la periodista Estela Noj de Emisoras Unidas 89.7 FM.