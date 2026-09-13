 Resultado Mixco vs. Aurora - Jornada 9 Apertura 2026
Deportes

Deportivo Mixco logra sufrido triunfo ante Aurora

Los chicharroneros llegaron a tener tres goles de ventaja sobre Aurora, y terminaron pidiendo la hora para llevarse los tres puntos en el Estadio Santo Domingo.

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Celebración del Deportivo Mixco ante Aurora - Alex Meoño
Celebración del Deportivo Mixco ante Aurora / FOTO: Alex Meoño
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Deportivo Mixco se impuso este domingo 13 de septiembre por 3-2 a Aurora FC en el estadio Santo Domingo de Guzmán, en un encuentro correspondiente a la novena jornada del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los chicharroneros, abrieron el marcador con rapidez y construyeron una ventaja de tres goles en el primer tiempo, aunque el visitante reaccionó y convirtió el partido en un trámite más tenso de lo que parecía a mitad del juego. El triunfo, pese al susto final, permite a Mixco sumar tres puntos importantes en la pelea por los puestos de clasificación.

El conjunto mixqueño encontró el primer tanto al minuto 4 por medio de Yonathan Pozuelos, amplió la diferencia en el 23 gracias Lynner García y cerró su racha goleadora en el 35, nuevamente por medio de Yonathan Pozuelos. Con 3-0 a favor, el trámite parecía encaminado, pero Aurora descontó justo antes del descanso, al minuto 45 anotó Andrés Echeverría, y dejó el 3-1 con el que se fueron a los vestidores. Esa anotación cambió el ánimo del visitante y obligó a Mixco a cuidar mejor los espacios en la segunda mitad.

Mixco terminó pidiendo la hora ante Aurora

En el complemento, Aurora insistió y encontró el 3-2 al minuto 65, Héctor Morales descontó desde el punto penal, en una jugada que se tuvo que revisar en el FVS. El gol reabrió el partido y generó algunos minutos de inquietud en la grada local, aunque Mixco logró reorganizarse, administrar la ventaja y evitar que el rival igualara. El visitante presionó en busca del empate, pero no halló la claridad suficiente frente al arco. 

Con esta victoria, Mixco suma tres unidades valiosas y se mantiene en la pelea por los primeros puestos del Apertura 2026. Aurora, pese a la derrota, mostró carácter al recortar una desventaja de tres goles y deja la sensación de que puede competir cuando sostiene su intensidad., sin embargo, el resultado los sigue dejando afuera de zona de clasificación.

Partido entre Mixco y Aurora por la jornada 9 del Apertura 2026 | Alex Meoño

Partido entre Mixco y Aurora por la jornada 9 del Apertura 2026 / Alex Meoño

Partido entre Mixco y Aurora por la jornada 9 del Apertura 2026 | Alex Meoño

Partido entre Mixco y Aurora por la jornada 9 del Apertura 2026 / Alex Meoño

Celebración de Mixco ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Mixco ante Aurora / Alex Meoño

Celebración de Mixco ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Mixco ante Aurora / Alex Meoño

Celebración de Mixco ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Mixco ante Aurora / Alex Meoño

Celebración de Mixco ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Mixco ante Aurora / Alex Meoño

Celebración de Mixco ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Mixco ante Aurora / Alex Meoño

Celebración de Mixco ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Mixco ante Aurora / Alex Meoño

Partido entre Mixco y Aurora por la jornada 9 del Apertura 2026 | Alex Meoño

Partido entre Mixco y Aurora por la jornada 9 del Apertura 2026 / Alex Meoño

Partido entre Mixco y Aurora por la jornada 9 del Apertura 2026 | Alex Meoño

Partido entre Mixco y Aurora por la jornada 9 del Apertura 2026 / Alex Meoño

Celebración de Mixco ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Mixco ante Aurora / Alex Meoño

Celebración de Mixco ante Aurora | Alex Meoño

Celebración de Mixco ante Aurora / Alex Meoño

Celebración de Aurora ante Mixco | Alex Meoño

Celebración de Aurora ante Mixco / Alex Meoño

Partido entre Mixco y Aurora por la jornada 9 del Apertura 2026 | Alex Meoño

Partido entre Mixco y Aurora por la jornada 9 del Apertura 2026 / Alex Meoño

Partido entre Mixco y Aurora por la jornada 9 del Apertura 2026 | Alex Meoño

Partido entre Mixco y Aurora por la jornada 9 del Apertura 2026 / Alex Meoño

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