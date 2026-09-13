PNC retira cámaras de video ilegales en San Miguel Petapa

Con destornilladores en mano, varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizan un operativo en las calles del centro de San Miguel Petapa, para retirar varias cámaras de videovigilancia supuestamente ilegales. Los uniformados trabajan en los postes de la localidad, con la ayuda de escaleras metálicas para el retiro de los aparatos.
La PNC aseguró que el operativo está a cargo de sus unidades de tecnología, apoyo y logística e investigación criminal. Asimismo, consideraron que los aparatos que están siendo retirados eran usados por grupos al margen de la ley.
La PNC indicó que las cámaras controlaban los movimientos de la población trabajadora, comerciantes y autoridades.
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