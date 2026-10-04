CR7 encuentra en Zidane a uno de sus grandes defensores

Zinedine Zidane salió en defensa de Cristiano Ronaldo al ser consultado por el supuesto mal momento que atraviesa el delantero portugués en el tramo final de su carrera. El actual seleccionador de Francia, quien dirigió al atacante durante su etapa en el Real Madrid, rechazó de forma contundente esa valoración y destacó la extraordinaria trayectoria que ha construido el luso a lo largo de los años.
"No, creo que hay que felicitarlo por su gran carrera. Lo que hizo es excepcional", afirmó Zidane durante la conferencia de prensa previa al partido de la Liga de las Naciones contra Bélgica. Sus palabras llegaron después de la polémica generada por el abandono de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal en Copenhague, tras las declaraciones de Jorge Jesús, técnico del combinado portugués.
?? "Siempre he tenido MUCHO RESPETO POR CRISTIANO". ? "Me hizo ganar cosas increíbles". Zidane, rendido al portugués en rueda de prensa. https://t.co/PbxIwivh8q— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 4, 2026
Los elogios de Zidane a Cristiano Ronaldo
El entrenador francés recordó con especial reconocimiento su etapa junto al cinco veces ganador del Balón de Oro. "Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano. Siempre le tendré un gran respeto, como a todos los jugadores, pero aún más a aquellos con los que compartí tanto tiempo y en particular Cristiano que nos hizo ganar tanto", expresó. Entre 2016 y 2018, Zidane y Ronaldo conquistaron nueve títulos con el Real Madrid, incluidos tres Champions League.
Por otra parte, Zidane también habló sobre sus primeros meses al frente de la selección francesa y las diferencias respecto al trabajo en un club. "Cambia un poco el panorama", reconoció, aunque aseguró que la exigencia sigue siendo la misma. "Quizás la diferencia es que en un club no se detiene nunca, es el día a día, es muy absorbente. Me encantó hacer eso, y ahora tengo otra faceta e intentaré hacerlo de esta manera, que será un poquito diferente. Pero en cualquier caso, la voluntad de trabajar bien alrededor de mi equipo es la misma".
Además, dejó claro que la presión continúa siendo parte de su motivación: "La presión siempre la he tenido", antes de resumir su nueva etapa con una frase contundente: "Estar aquí con los jugadores es un verdadero placer".