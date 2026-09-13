 Lady Gaga regresa tras meses: ¡es mamá!
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Lady Gaga desapareció por meses y ahora reportan que ya es mamá: la inesperada noticia

Lady Gaga mantuvo un perfil bajo durante varios meses y ahora una inesperada noticia sobre su vida personal ha sorprendido a sus seguidores.

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Foto: EFE
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Lady Gaga y Michael Polansky estarían viviendo una de las etapas más importantes de su relación: la llegada de su primer bebé.  La noticia ha causado sorpresa entre los seguidores de la cantante, pues la pareja ha mantenido los detalles de su vida familiar lejos de los reflectores.

De acuerdo con reportes publicados por medios como People y Page Six, Lady Gaga y su prometido, el empresario Michael Polansky, dieron la bienvenida a su primer hijo.  La información surgió después de que ambos fueran vistos en el norte de California junto al recién nacido.

Hasta el momento, no se conocen públicamente el nombre, sexo ni la fecha exacta de nacimiento del bebé.  La pareja tampoco ha compartido un anuncio oficial con sus seguidores, por lo que algunos aspectos de esta nueva etapa permanecen bajo estricta privacidad.

Las primeras imágenes de Lady Gaga como mamá comenzaron a circular después de que fuera captada cargando al bebé durante un paseo junto a Michael Polansky. La aparición habría confirmado los reportes sobre la llegada de su primer hijo. La cantante, de 40 años, había hablado anteriormente sobre su deseo de convertirse en madre.

Más de la nueva etapa de Lady Gaga

En distintas entrevistas manifestó que formar una familia era uno de sus grandes anhelos y llegó a describir la maternidad como una de las próximas grandes etapas de su vida. La relación entre Lady Gaga y Michael Polansky comenzó alrededor de 2019-2020 y con el paso del tiempo se consolidó hasta llegar al compromiso.

La famosa pareja hizo público su compromiso en 2024, durante los Juegos Olímpicos de París.

Rosalía habría confirmado su relación con Loli Bahia con un beso en público

Rosalía y Loli Bahia fueron captadas besándose en público durante el US Open en Nueva York, un gesto que parece confirmar los rumores sobre su relación.

Ahora, ambos estarían concentrados en disfrutar sus primeros meses como padres con la llegada del bebé.  Según fuentes citadas  Lady Gaga y Polansky se tomaron un tiempo de sus respectivas actividades profesionales durante el verano para dedicarse a su bebé.

Personas cercanas a la pareja aseguran que ambos están muy felices con esta nueva responsabilidad.

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