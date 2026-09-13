 Rosalía y Loli Bahía: Confirman su relación con un beso
Farándula

Rosalía habría confirmado su relación con Loli Bahia con un beso en público

Rosalía y Loli Bahia fueron captadas besándose en público durante el US Open en Nueva York, un gesto que parece confirmar los rumores sobre su relación.

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Rosalía, Rosalía
Rosalía / FOTO: Rosalía
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La cantante Rosalía y Loli Bahia dieron un nuevo paso en la exposición pública de su relación.  La artista española y la modelo francesa fueron fotografiadas besándose durante las semifinales femeninas del US Open 2026, en Nueva York, en lo que representa su primera muestra de afecto de este tipo captada por las cámaras.

El momento ocurrió mientras ambas disfrutaban desde las gradas del partido entre Coco Gauff y Elena Rybakina en el estadio Arthur Ashe.  Rosalía y Loli Bahia estuvieron acompañadas por la actriz estadounidense Alexa Demie, conocida por su participación en la serie Euphoria.

@alvarosoyyo

Rosalía y su novia Loli Bahía se dan su primer beso en público en el US Open en Nueva York, acompañadas por su amiga y compañera de la serie ‘Euphoria’, Alexa Demie. La cantante de ‘Berghain’ comenzó a salir con la modelo francesa a finales de 2025, después de que ambas se conocieran en el desfile de Christian Dior en París. #Rosalia #LoliBahia #Rosaliamotomami #wlw #alexademie

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Aunque Rosalía y Loli Bahia no han confirmado oficialmente su romance, durante los últimos meses han protagonizado distintos momentos que han alimentado las versiones sobre una relación sentimental.  Sus apariciones juntas en diferentes ciudades y las muestras de cariño han hecho que su vínculo sea cada vez más evidente.

Los rumores sobre la relación entre Rosalía y Loli Bahia comenzaron a tomar fuerza a finales de 2025.  Desde entonces, ambas han sido vistas juntas en lugares como Río de Janeiro, París, Madrid, Sicilia y Nueva York.

Más de la nueva relación de Rosalía

La cantante también ha dejado algunas pistas durante su gira LUX Tour. En uno de sus conciertos en Nueva York, Rosalía dedicó la canción La Yugular a Loli Bahia y le envió un mensaje especial desde el escenario.

Además, la conocida modelo ha acompañado a la artista en diferentes presentaciones de su gira. Otro momento que llamó la atención ocurrió en abril, cuando Rosalía mencionó a Loli durante su discurso al recibir el reconocimiento como Mujer del Año de Billboard Mujeres Latinas en la Música.

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La actriz reapareció en redes sociales con los laterales de la cabeza rapados, un cambio de imagen que rápidamente generó comparaciones con Britney Spears.

La cantante le dedicó unas palabras de agradecimiento, aumentando las especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Loli Bahia tiene 23 años y es una modelo francesa que comenzó su carrera profesional a los 17 años.

Su debut en las pasarelas ocurrió con Louis Vuitton y posteriormente ha trabajado con reconocidas firmas internacionales como Chanel, Saint Laurent, Max Mara y Prada.

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