 Flick: “Hemos sobrevivido, pero es un aviso para mejorar”
Deportes

Hansi Flick: “Hemos sobrevivido, pero es un aviso para mejorar”

El técnico del Barcelona también habló sobre la irrupción de Adeyemi, que marcó el cuarto y definitivo gol del Barcelona.

Compartir:
Hansi Flick, entrenador del Barcelona
Hansi Flick, entrenador del Barcelona / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, valoró la victoria conseguida por su equipo ante el Levante UD (2-4) pero reconoció que la reacción de su rival en la segunda parte, donde encajó dos goles, debe servir para mejorar en los próximos partidos

"Tenemos muchos partidos en este tramo inicial y todavía no estamos en nuestra mejor versión, lo que hace que los partidos sean más complicados. Haber sobrevivido a este partido es un aviso de que tenemos que mejorar, pero estoy contento con el resultado", explicó Flick en rueda de prensa.

"Hemos tenido un buen inicio, pero en la segunda parte no hemos estado bien. Normalmente jugamos con más contundencia, pero el Levante lo ha hecho mejor en la segunda parte. El primer gol ha sido culpa mía porque queríamos cambiar a Xavi Espart antes, pero estoy contento con la recuperación del equipo con el último gol", reconoció el alemán.

Barcelona termina sufriendo más de la cuenta para vencer al Levante

Un partido que estaba controlado para el Barça se terminó complicando en el tramo final, los blaugranas se llevaron el triunfo 2-4 ante el Levante.

Flick también habló sobre la irrupción de Adeyemi, que marcó el cuarto y definitivo gol del Barcelona: "Cuando está metido es un jugador fantástico y por eso lo hemos fichado. Lo conozco desde hace muchos años y sé lo que nos puede dar. Es un jugador especial y tiene que mostrar sus cualidades en situaciones como la de su gol".

En relación al lanzamiento del penalti por parte de Lamine Yamal, el entrenador ‘culé’ explicó que él no decide los lanzadores: "Todo el mundo quiere tirar pero lo hará el que esté en mejor momento. Todos están preparados para tirar. Yo no tomo la decisión, el lanzador lo decide el cuerpo técnico".

Foto embed
Hansi Flick, entrenador del Barcelona - EFE

Eric García: "Nos lo hemos complicado más de la cuenta"

El defensa del Barcelona Eric García señaló a la conclusión del encuentro que su equipo venció por 2-4 ante el Levante UD que considera que hicieron un buen partido, aunque admitió que se complicaron más de la cuenta, ya que el conjunto local se llegó a poner a un solo gol pese al 0-3 de renta que tenían al inicio del segundo tiempo.

"Sabíamos que era un campo difícil, el míster nos había avisado que llevaban desde marzo sin perder. Creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta, porque si a cualquier equipo le das aire, al final se te mete encima. Son errores que se pueden evitar, pero en general podemos estar contentos y creo que hemos hecho un buen partido", indicó en declaraciones a Movistar.

Foto embed
Eric García, jugador del Barcelona - EFE

*Información EFE. 

En Portada

La capital en alerta anaranjada por vulnerabilidad climáticat
Nacionales

La capital en alerta anaranjada por vulnerabilidad climática

11:53 AM, Sep 13
Deportivo Mixco logra sufrido triunfo ante Aurorat
Deportes

Deportivo Mixco logra sufrido triunfo ante Aurora

01:00 PM, Sep 13
Familia muere sepultada mientras dormía durante un deslave provocado por fuertes lluvias en Brasilt
Internacionales

Familia muere sepultada mientras dormía durante un deslave provocado por fuertes lluvias en Brasil

08:43 AM, Sep 13
PNC retira cámaras de video ilegales en San Miguel Petapat
Nacionales

PNC retira cámaras de video ilegales en San Miguel Petapa

09:10 AM, Sep 13
Lady Gaga desapareció por meses y ahora reportan que ya es mamá: la inesperada noticiat
Farándula

Lady Gaga desapareció por meses y ahora reportan que ya es mamá: la inesperada noticia

10:01 AM, Sep 13

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga NacionalEE.UU.Estados UnidosSeguridadCiudad de GuatemalaComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar