Resultado Levante vs. Barcelona - Jornada 5 LaLiga

El Barcelona se llevó este domingo un triunfo en su visita al Ciutat de València. El conjunto de Hansi Flick venció 2-4 al Levante en la quinta jornada de LaLiga y mantuvo su pleno de victorias en el campeonato. Los azulgrana llegaron a Valencia con cuatro triunfos consecutivos y una avalancha ofensiva de diecisiete goles; salieron con la misma determinación y no tardaron en imponer su ritmo.
El primer golpe llegó muy pronto. A los cuatro minutos, Xavi Espart recibió un pase de Raphinha en la frontal, orientó el cuerpo y definió con la derecha para adelantar a su equipo. El Levante intentó reaccionar y generó alguna llegada, pero el Barça encontró el segundo tanto en un contragolpe preciso: Fermín filtró para Raphinha, el brasileño evitó al portero Matthew Ryan y cedió a Lamine Yamal, que empujó el 0-2 a los dieciocho minutos. El descanso llegó con esa ventaja y con Gerard Martín lesionado, sustituido por Christensen.
Barcelona ganó con complicaciones
Nada más reanudarse el juego en el segundo tiempo, Lamine Yamal provocó un penalti y lo transformó él mismo con un disparo raso y colocado. El 0-3, a los cuarenta y siete minutos, encaminaba el partido. El Levante, que venía de una racha de tres encuentros sin perder aún lograría recortar las distancias al minuto 78 por medio de Iván Romero, tras un grave error en la salida del Barca y al minuto 88 Roger Brugué anotaría el 2-3 definitivo.
Pero al minuto 90+2, Karim Adeyemi terminaría por sentenciar el partido, en un contraataque, el alemán anotó el definitivo 2-4 para que el Barça siga más líder que nunca.
Con este resultado, el Barcelona sigue líder invicto y refuerza su candidatura al título. El Levante, en cambio, se queda en la zona media y deberá recomponerse de un encuentro en el que apenas inquietó de verdad a Joan García. La jornada deja la imagen de un Barça maduro, capaz de resolver pronto y de administrar la ventaja sin perder el control. El Ciutat de València vio otra exhibición de eficacia azulgrana.