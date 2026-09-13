 Resultado Levante vs. Barcelona - Jornada 5 LaLiga
Deportes

Barcelona termina sufriendo más de la cuenta para vencer al Levante

Un partido que estaba controlado para el Barça se terminó complicando en el tramo final, los blaugranas se llevaron el triunfo 2-4 ante el Levante.

Compartir:
Celebración del Barcelona ante el Levante - EFE
Celebración del Barcelona ante el Levante / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Barcelona se llevó este domingo un triunfo en su visita al Ciutat de València. El conjunto de Hansi Flick venció 2-4 al Levante en la quinta jornada de LaLiga y mantuvo su pleno de victorias en el campeonato. Los azulgrana llegaron a Valencia con cuatro triunfos consecutivos y una avalancha ofensiva de diecisiete goles; salieron con la misma determinación y no tardaron en imponer su ritmo.

El primer golpe llegó muy pronto. A los cuatro minutos, Xavi Espart recibió un pase de Raphinha en la frontal, orientó el cuerpo y definió con la derecha para adelantar a su equipo. El Levante intentó reaccionar y generó alguna llegada, pero el Barça encontró el segundo tanto en un contragolpe preciso: Fermín filtró para Raphinha, el brasileño evitó al portero Matthew Ryan y cedió a Lamine Yamal, que empujó el 0-2 a los dieciocho minutos. El descanso llegó con esa ventaja y con Gerard Martín lesionado, sustituido por Christensen.

Barcelona ganó con complicaciones

Nada más reanudarse el juego en el segundo tiempo, Lamine Yamal provocó un penalti y lo transformó él mismo con un disparo raso y colocado. El 0-3, a los cuarenta y siete minutos, encaminaba el partido. El Levante, que venía de una racha de tres encuentros sin perder aún lograría recortar las distancias al minuto 78 por medio de Iván Romero, tras un grave error en la salida del Barca y al minuto 88 Roger Brugué anotaría el 2-3 definitivo.

Pero al minuto 90+2, Karim Adeyemi terminaría por sentenciar el partido, en un contraataque, el alemán anotó el definitivo 2-4 para que el Barça siga más líder que nunca.

Con este resultado, el Barcelona sigue líder invicto y refuerza su candidatura al título. El Levante, en cambio, se queda en la zona media y deberá recomponerse de un encuentro en el que apenas inquietó de verdad a Joan García. La jornada deja la imagen de un Barça maduro, capaz de resolver pronto y de administrar la ventaja sin perder el control. El Ciutat de València vio otra exhibición de eficacia azulgrana.

Foto embed
Celebración del Barcelona ante el Levante - Agencia EFE
Standings provided by Sofascore

En Portada

El Niño podría extenderse hasta el primer semestre de 2027t
Nacionales

El Niño podría extenderse hasta el primer semestre de 2027

08:39 AM, Sep 13
Fiestas patrias: Celebran marcha multitudinaria en Villa Nuevat
Nacionales

Fiestas patrias: Celebran marcha multitudinaria en Villa Nueva

07:32 AM, Sep 13
Incendio de un ferri en Filipinas deja 76 muertos y 13 desaparecidost
Internacionales

Incendio de un ferri en Filipinas deja 76 muertos y 13 desaparecidos

08:01 AM, Sep 13
Barcelona termina sufriendo más de la cuenta para vencer al Levantet
Deportes

Barcelona termina sufriendo más de la cuenta para vencer al Levante

10:20 AM, Sep 13
Fallece Francisco Pinula Contreras, leyenda de Comunicacionest
Deportes

Fallece Francisco 'Pinula' Contreras, leyenda de Comunicaciones

08:54 AM, Sep 13

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEE.UU.Liga NacionalEstados UnidosSeguridadReal MadridCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar