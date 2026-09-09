Resultado Barcelona-Feyenoord, Jornada 1 Champions League

El Barcelona se estrenó con una goleada por 5-1 ante el Feyenoord en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27. El partido, disputado este miércoles 9 de septiembre en el Spotify Camp Nou, confirmó el excelente momento de forma del equipo de Hansi Flick, que dominó de principio a fin y mostró su solvencia ofensiva ante un rival que apenas pudo responder.
Los goles del conjunto azulgrana fueron obra de Raphinha (minutos 2 y 56), Karim Adeyemi (minuto 21), Lamine Yamal (minuto 77, de tiro libre) y Gabriel Jesús, quien selló el definitivo 5-1 en los minutos finales y anotó así su primer tanto como blaugrana. Sem Steijn descontó para el Feyenoord en el minuto 82. Raphinha brilló con un doblete, Adeyemi se estrenó en la competición con un disparo lejano y Yamal firmó una falta magistral, mientras el brasileño recién llegado cerró la goleada con efectividad.
El Barcelona arrolló al Feyenoord
El dominio catalán fue aplastante, con una posesión elevada, numerosas ocasiones y un control total del ritmo del encuentro. El Feyenoord generó poco peligro real, aunque el tanto de Steijn permitió a los visitantes anotar su primer gol en la competición esta temporada.
Con estos tres puntos, el Barcelona inicia su camino europeo de manera impecable y mantiene su gran arranque de temporada. En LaLiga, el próximo rival será el Levante, al que visitará el domingo 13 de septiembre. En la Champions League, su siguiente compromiso será el 13 de octubre ante el Galatasaray, fuera de casa.
El Feyenoord, por su parte, deberá recuperarse de esta derrota. En la Eredivisie, jugará el domingo 13 de septiembre como visitante ante el PEC Zwolle. En la próxima jornada de la Champions, recibirá al Como el 14 de octubre en De Kuip, con la intención de sumar sus primeros puntos en la fase de liga.