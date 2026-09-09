 Resultado Barcelona-Feyenoord, Jornada 1 Champions League
Deportes

Barcelona gana, gusta y golea en su presentación en Champions

Con doblete de Raphinha, más anotaciones de Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús, el Barça goleó 5-1 al Feyenoord en el Spotify Camp Nou

Compartir:
Celebración de Raphinha ante el Feyenoord por la Champions League - EFE
Celebración de Raphinha ante el Feyenoord por la Champions League / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Barcelona se estrenó con una goleada por 5-1 ante el Feyenoord en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27. El partido, disputado este miércoles 9 de septiembre en el Spotify Camp Nou, confirmó el excelente momento de forma del equipo de Hansi Flick, que dominó de principio a fin y mostró su solvencia ofensiva ante un rival que apenas pudo responder.

Los goles del conjunto azulgrana fueron obra de Raphinha (minutos 2 y 56), Karim Adeyemi (minuto 21), Lamine Yamal (minuto 77, de tiro libre) y Gabriel Jesús, quien selló el definitivo 5-1 en los minutos finales y anotó así su primer tanto como blaugrana. Sem Steijn descontó para el Feyenoord en el minuto 82. Raphinha brilló con un doblete, Adeyemi se estrenó en la competición con un disparo lejano y Yamal firmó una falta magistral, mientras el brasileño recién llegado cerró la goleada con efectividad.

El Barcelona arrolló al Feyenoord

El dominio catalán fue aplastante, con una posesión elevada, numerosas ocasiones y un control total del ritmo del encuentro. El Feyenoord generó poco peligro real, aunque el tanto de Steijn permitió a los visitantes anotar su primer gol en la competición esta temporada.

Con estos tres puntos, el Barcelona inicia su camino europeo de manera impecable y mantiene su gran arranque de temporada. En LaLiga, el próximo rival será el Levante, al que visitará el domingo 13 de septiembre. En la Champions League, su siguiente compromiso será el 13 de octubre ante el Galatasaray, fuera de casa.

El Feyenoord, por su parte, deberá recuperarse de esta derrota. En la Eredivisie, jugará el domingo 13 de septiembre como visitante ante el PEC Zwolle. En la próxima jornada de la Champions, recibirá al Como el 14 de octubre en De Kuip, con la intención de sumar sus primeros puntos en la fase de liga.

Partido entre Barcelona y Feyenoord por la UEFA Champions League | EFE

Partido entre Barcelona y Feyenoord por la UEFA Champions League / EFE

Partido entre Barcelona y Feyenoord por la UEFA Champions League | EFE

Partido entre Barcelona y Feyenoord por la UEFA Champions League / EFE

Partido entre Barcelona y Feyenoord por la UEFA Champions League | EFE

Partido entre Barcelona y Feyenoord por la UEFA Champions League / EFE

Partido entre Barcelona y Feyenoord por la UEFA Champions League | EFE

Partido entre Barcelona y Feyenoord por la UEFA Champions League / EFE

Partido entre Barcelona y Feyenoord por la UEFA Champions League | EFE

Partido entre Barcelona y Feyenoord por la UEFA Champions League / EFE

Partido entre Barcelona y Feyenoord por la UEFA Champions League | EFE

Partido entre Barcelona y Feyenoord por la UEFA Champions League / EFE

Partido entre Barcelona y Feyenoord por la UEFA Champions League | EFE

Partido entre Barcelona y Feyenoord por la UEFA Champions League / EFE

Standings provided by Sofascore

En Portada

Caos vial por bloqueos y caravanas; estas son las rutas alternast
Nacionales

Caos vial por bloqueos y caravanas; estas son las rutas alternas

12:15 PM, Sep 09
Transmetro opera de forma limitada por bloqueo en la calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Transmetro opera de forma limitada por bloqueo en la calzada Aguilar Batres

09:51 AM, Sep 09
Barcelona gana, gusta y golea en su presentación en Championst
Deportes

Barcelona gana, gusta y golea en su presentación en Champions

12:39 PM, Sep 09
Guatemala y la ONU buscan salvar del deterioro el archivo de víctimas del conflicto armadot
Nacionales

Guatemala y la ONU buscan salvar del deterioro el archivo de víctimas del conflicto armado

12:31 PM, Sep 09
iPhone Duo: precio, características y cuándo saldrá a la venta el primer plegable de Applet
Tendencias

iPhone Duo: precio, características y cuándo saldrá a la venta el primer plegable de Apple

02:24 PM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Real Madridredes socialesInsólitoviral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar