 Los clubes que debutarán en la Champions League 2026/27
Deportes

Los clubes que debutarán en la Champions League 2026/27

La Champions League abrirá sus puertas a cuatro nuevos protagonistas, que en esta edición harán su debut en la Fase de Liga frente a algunos de los grandes de Europa.

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El Como será uno de los cuatro clubes debutantes en la Champions League 2026/27 - instagram @comofootball
El Como será uno de los cuatro clubes debutantes en la Champions League 2026/27 / FOTO: instagram @comofootball
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La Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/27 tendrá como uno de sus principales atractivos la presencia de cuatro clubes que vivirán por primera vez la experiencia de disputar el máximo torneo europeo. Como, LASK, Sabah y Viking lograron superar sus respectivos caminos de clasificación y ya conocen a los rivales que enfrentarán en esta nueva etapa de la competición.

El Como será uno de los debutantes que más miradas atraerá. El conjunto italiano consiguió una histórica clasificación directa después de finalizar cuarto en la Serie A, por delante de clubes como Milan y Juventus. Su estreno no será sencillo, ya que tendrá como rivales a PSG, Barcelona, Manchester United, Real Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK Atenas y Lens, en una Fase de Liga que pondrá a prueba al equipo italiano desde el comienzo.

Una Champions League con varias sorpresas

Por su parte, LASK, Sabah y Viking alcanzaron la Fase de Liga después de superar los Playoffs. El club austriaco tendrá una exigente agenda frente a Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting de Lisboa, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava y AEK Atenas.

Sabah, que apenas tiene nueve años de existencia, se convirtió en el club más joven en clasificarse a una Champions League y afrontará partidos contra Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Praga y Viking, con una plantilla valorada en unos 17 millones de euros.

El Viking de Noruega completa el grupo de debutantes y tendrá un calendario de máxima exigencia, con enfrentamientos ante Bayern Múnich, Atlético de Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah y Stuttgart. Además, el Slovan Bratislava volverá a disputar la Champions League por segunda ocasión y contará con Yaya Touré en el banquillo, quien hará historia al convertirse en el primer entrenador africano en dirigir a un equipo en la Fase de Liga. Así, la edición 2026/27 tendrá varios protagonistas inéditos y nuevas historias que seguir en el escenario más importante del futbol europeo.

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El Sabah de Azerbaiyán clasifica por primera vez a la UEFA Champions League - instagram @sabahfc

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