 CACIF reconoce acciones para garantizar la libre locomoción
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CACIF reconoce las acciones para garantizar la libre locomoción

Asimismo, la entidad solicita a las autoridades mantener la vigilancia, ante la posibilidad de que se establezcan nuevos bloqueos.

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La PNC continúa vigilando varios tramos carreteros durante este fin de semana., PNC de Guatemala
La PNC continúa vigilando varios tramos carreteros durante este fin de semana. / FOTO: PNC de Guatemala
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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industrial y Financieras (CACIF) emitió un comunicado este sábado, 12 de septiembre de 2026, en el que "valora positivamente las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad orientadas a garantizar los derechos fundamentales de los guatemaltecos, en particular la libre locomoción, y a preservar el orden constitucional".

Asimismo, reconoció las acciones realizadas por los Ministerios de Gobernación y de la Defensa Nacional, así como por la Policía Nacional Civil, para liberar los bloqueos ilegales registrados en distintos puntos del país. "Valoramos que las autoridades hayan actuado en el marco de la ley y que se haya reiterado con claridad que los bloqueos ilegales no constituyen una manifestación pacífica", declaró el citado Comité.

El CACIF también hizo un respetuoso llamado a las autoridades competentes a mantener vigilancia permanente y a actuar de manera inmediata, oportuna y conforme a derecho, para prevenir y desactivar cualquier afectación a la libre locomoción y al orden público que pueda presentarse.

La defensa del Estado de Derecho y la protección de las libertades fundamentales son pilares del desarrollo de Guatemala", finalizó el documento emitido por el CACIF.

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CACIF pidió actuar por los bloqueos

En una conferencia de prensa, Charles Bland, presidente de Cámara del Agro subrayó que el país atravesó por diez días de bloqueos. Aseguró que esas condiciones han afectado a miles de guatemaltecos.

Trabajadores caminando durante horas, familias y niños atrapados en las carreteras, clases suspendidas y pacientes con dificultades para llegar a consultas y tratamientos", fueron solo algunas de las consecuencias que Bland ejemplificó.

"Las pérdidas económicas, los problemas de abastecimiento y las afectaciones a la producción continúan. Pero detrás de cada carretera bloqueada hay personas. Una carretera bloqueada no es solamente una fila de vehículos: son miles de vidas interrumpidas", reflexionó.

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En Cuyotenango, dos agentes resultaron heridos al enfrentar los bloqueos. Foto: Redes sociales.

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