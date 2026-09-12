 Condenan violencia y vandalismo tras quema de tráiler
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Condenan la violencia y vandalismo por quema de un tráiler

Transportistas lamentaron los hechos de violencia que derivaron en daños y quema de vehículos y camiones.

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La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga condenó enérgicamente los actos de violencia y vandalismo que se dieron durante los bloqueos de ayer. Mediante un comunicado compartido este sábado, 12 de septiembre de 2026, en donde señalaron "graves hechos de violencia, vandalismo y destrucción".

La entidad resaltó el caso del sector de la Aldea Santa Cruz, departamento de Zacapa, en el kilómetro 124 de la ruta al Atlántico, donde grupos violentos causaron daños y caos, incendiando vehículos y camiones.

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"El derecho a manifestar nunca puede convertirse en una licencia para delinquir. Ninguna causa, inconformidad o protesta justifica la violencia, la destrucción de propiedad privada", declararon en el comunicado.

Agregaron que tampoco se puede avalar "el incendio de vehículos, las agresiones contra trabajadores o la paralización forzada de las principales vías de comunicación del país".

Exigen el restablecimiento del orden y cese de violencia

Por lo anterior, la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga "exigió al Gobierno de la República y a las autoridades competentes que se restablezca de manera inmediata el orden, la seguridad y la libre circulación en la carretera CA-9 y en todos los puntos del país donde se estén produciendo bloqueos violentos".

Asimismo, solicitaron respetuosamente, "pero con absoluta firmeza, al señor presidente de la República, Bernardo Arévalo, que evalúe y adopte las medidas extraordinarias que la Constitución y las leyes de Guatemala establecen para garantizar el orden público y la seguridad de la población".

Piden declarar un estado de Excepción

Asimismo, la citada gremial solicitó que, de ser necesario, se incluya la declaratoria de un estado de Excepción en aquellos municipios donde la violencia haya sobrepasado la capacidad ordinaria de las autoridades para controlar la situación.

"Exigimos al Ministerio Público la inmediata persecución penal de todos los responsables, materiales e intelectuales, de los hechos delictivos cometidos, incluyendo a quienes hayan participado en la destrucción e incendio de vehículos, daños a la propiedad privada, agresiones, amenazas y cualquier otro acto constitutivo de delito", finalizaron.

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