Resultado Municipal vs. Malacateco, fecha 9 de Apertura 2026

Municipal del técnico nicaragüense Mario Acevedo recibió esta noche en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol a Deportivo Malacateco del entrenador guatemalteco Carlos Robles como parte de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, donde el "Mimado de la Afición" esperaba mantener el liderato.
Apertura 2026: Municipal 2-2 Malacateco
Municipal, que tiene siete jugadores convocados para los trabajos de Selección Nacional de Guatemala de cara a la Nations League, y que inician este lunes 14 de septiembre, utilizó solamente a tres seleccionado en el cuadro titular: Kenderson Navarro, Nicolás Samayoa y César Calderón. Por su parte, José Morales, Jonathan Franco y Rudy Muñoz esperaron turno en la banca. Carlos Estrada no estaba convocado.
La primera parte del partido se resumen en un concierto de desaciertos y graves fallas por parte de Municipal. Primero, tuvieron un penal a favor, el cual lo erró Erik López al 24 tras una tremenda atajada de Abel Guzmán, el portero de Malacateco.
Al 29, vino el primer gran fallo de Alejandro Cabeza, que estando solo frente a la portería terminó por enviar por arriba del travesaño el esférico, perdiéndose así el primer gol del partido.
Al 37, contragolpe de Malacateco, se anticipa Kenderson Navarro, quien no logró llegar a tiempo al duelo y su mala salida terminó con el 0-1 del rival gracias al tanto de Elíser Quiñones.
Dos minutos más tarde, otra vez Alejandro Cabeza fallaba inexplicablemente y se perdía el empate del partido. La afición estalló en gritos de: "Fuera, Cabeza..."
Y con esos cuatro fallos: Penal errado, dos fallas de Cabezas y mala salida de Navarro, Municipal se fue al descanso bajo el enojo de la afición roja.
Municipal falló en casa
Mario Acevedo quiso componer la página, y su primera decisión para el segundo tiempo fue sacar a Alejandro Cabeza, para darle ingreso a José Carlos Martínez, quien venía de cumplir una suspensión por la roja que se le mostró ante San Pedro.
Municipal encimó a Malacateco en los primeros minutos para igualar las acciones, pero Abel Guzmán estaba bien concentrado y recortaba bien cada intención de los dirigidos por Mario Acevedo.
La muralla defensiva de los "Toros" fue derribada por el argentino Cristian Hernández, que logró igualar las acciones al minuto 61.
Eran más de 30 minuto que tendría Municipal y Malacateco para buscar el segundo tanto, ese de la victoria.
Y como para cerrar con broche de oro el partido, Municipal hizo otro grave error al 89, cuando Aubrey David encaró a José Ochoa y terminó por resbalarse y de esa forma dejó en libertad para que el jugador de los "Toros" llegara en soledad, encarara a Navarro y metiera el 1-2.
El cierre fue polémico ya que Nicolás Samayoa marcó el empate 2-2 al 90+3, pero el árbitro Walter López marcó una posición ilícita del jugador de los "Rojos". Ante ello, Municipal pide la revisión de la jugada en el FVS y el réferi rectifica su decisión y da anotación para los locales. Malacateco reaccionó y pide revisión de la jugada, y tras la evaluación, López reitera que hay gol de los "Ediles" y de esa forma, el "Mimado de la Afición" festejó el empate del duelo.
Con el empate, Municipal expone su liderato; si Antigua gana este lunes a Deportivo Suchitepéquez, asume como nuevo líder el cuadro "Panza Verde".