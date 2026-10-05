Mujer muere tras ser atropellada en San Pedro Ayampuc

Los cuerpos de socorro reportaron que una mujer perdió la vida luego de ser atropellada en el kilómetro 9 de la carretera principal en la ruta antigua que comunica hacia el municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala. El hecho ocurrió durante la noche del pasado domingo, 4 de octubre.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron notificados por vecinos de la colonia El Durazno con respecto a un percance vial que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron a la persona afectada en estado inconsciente. Al evaluarla, confirmaron que ya había fallecido en el lugar como consecuencia del politraumatismo que sufrió.
La víctima fue identificada como Sucely Martínez, de 25 años de edad.
En el lugar fue localizado un vehículo tipo sedán que aparentemente estaría involucrado en este accidente, por lo que las autoridades correspondientes harán las averiguaciones correspondientes.