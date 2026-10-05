 Montoya confirma que Comunicaciones anunciará refuerzos
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Roberto Montoya confirma que Comunicaciones anunciará refuerzos esta semana

Roberto Montoya señaló que espera contar con ambos jugadores para el duelo ante San Pedro del próximo fin de semana.

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Roberto Montoya, técnico de Comunicaciones - Christoper Chang
Roberto Montoya, técnico de Comunicaciones / FOTO: Christoper Chang
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Roberto Montoya, técnico de Comunicaciones, confirmó que el club anunciará nuevos refuerzos durante el transcurso de esta semana, luego de la victoria ante Suchitepéquez. El entrenador mexicano explicó que, tras su llegada, necesitaba conocer mejor al plantel antes de tomar decisiones, por lo que inicialmente apostó por trabajar con los futbolistas que tenía disponibles. "Cuando yo llegué, sí comenté que nos íbamos a jugar con lo que teníamos. Obviamente, necesitábamos conocer más al grupo. No podría llegar y decir: ‘Sale uno y entra otro’, porque no los conocíamos, no los conocíamos como rival", señaló.

La situación cambió tras la lesión de Agustín Vuletich, quien se perderá el resto del torneo. Ante esta baja, Montoya reconoció que será necesario reforzar esa zona del equipo y aseguró que ya ha conversado con sus jugadores sobre la posibilidad de realizar modificaciones en el plantel. "Ahora, ante la circunstancia que le sucedió a Agustín, vamos a tener que, sí, por supuesto, vamos a tener que reforzar esa línea y buscar otra alternativa que tenemos ahí. Entonces, son temas que inclusive hablé con el grupo. El grupo sabe que, en cierto momento, si alguno no rindiera en estos días, pues obviamente íbamos a tomar decisiones", indicó.

Montoya contará con dos nuevos jugadores

De acuerdo con el estratega, la posibilidad de que sean dos los futbolistas que se incorporen a Comunicaciones es alta, aunque aclaró que todavía deben completarse los trámites correspondientes antes de hacer oficial cualquier movimiento. "Posiblemente sean dos, pero insisto: hasta que no haya firma, ahorita estamos a la espera de que concluya el trámite y ya la directiva nos indicará si es viable o no es viable", explicó Montoya, quien evitó adelantar los nombres de los posibles nuevos integrantes del plantel.

El técnico también dejó abierta la posibilidad de que los refuerzos estén disponibles para el próximo compromiso de los Cremas, cuando se enfrenten a San Pedro. "Esta semana será. Espero que ya en el partido contra San Pedro podamos contar con esa sorpresa", manifestó.

Aunque el club todavía no ha realizado el anuncio oficial, el uruguayo Paolo Dantaz y el colombiano Juan David Osorio son señalados como los jugadores que estarían cerca de incorporarse a Comunicaciones, a la espera de que se completen los trámites y se confirme su llegada.

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Roberto Montoya, técnico de Comunicaciones - Christoper Chang

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