 Villa Hermosa: Accionan para garantizar albergue a afectados
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Amparo busca garantizar albergue a familias afectadas por emergencia en Villa Hermosa

La acción fue presentada por el diputado César Dávila.

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Varis viviendas están a pundo de caer al río en Villa Hermosa I, San Miguel Petapa. / FOTO: Omar Solís.
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Las familias que residen en áreas de Villa Hermosa, en el municipio de San Miguel Petapa, Guatemala, se vieron nuevamente afectadas debido al impacto que genera en el sector el aumento del caudal del río Pinula, que ante las fuertes lluvias recientes que se han presentado en el país ha vuelto a causar la destrucción de las viviendas.

En ese contexto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó la evacuación inmediata del área y recomendó el cierre total del paso vehicular. Asimismo, gestiona la atención para las personas afectadas.

En seguimiento a esta emergencia, el diputado independiente del Congreso de la República, César Dávila, presentó este lunes 5 de octubre un amparo para que las familias afectadas en esa localidad puedan permanecer en los albergues más allá de las 72 horas establecidas, mientras se atiende la pérdida de sus viviendas y el riesgo que persiste en la zona.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

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