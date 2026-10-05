Mariana Ochoa gana 'La Casa de los Famosos México'

Tras 71 intensos días de encierro y con la participación de 18 concursantes, la cuarta temporada de "La Casa de los Famosos México" llegó a su esperado desenlace, coronando a Mariana Ochoa como la indiscutible ganadora.
La artista se alzó con el codiciado premio de cuatro millones de pesos mexicanos, una suma que se traduce en aproximadamente 200 mil dólares estadounidenses, en una edición que no estuvo exenta de polémica y giros inesperados.
La trayectoria de Mariana Ochoa en el popular reality show fue, sin duda, una de las más comentadas y sorprendentes de la temporada.
Su camino hacia la victoria tomó un rumbo radical desde el inicio, pues comenzó su participación como la primera eliminada del certamen.
Sin embargo, en un giro dramático que mantuvo a la audiencia expectante, logró un regreso triunfal al juego tras su paso por el exilio, demostrando una resiliencia y estrategia que la llevarían hasta la final.
Uno de los momentos cruciales que marcó su paso por la casa ocurrió cuando decidió adquirir su inmunidad, arriesgando el 40% del presupuesto colectivo de los habitantes.
Esta audaz jugada, aunque incrementó las fricciones con algunos de sus compañeros como Aldo Rendón y Gema Garoa, le permitió asegurar su permanencia y avanzar en la competencia.
La estrategia de Mariana Ochoa rindió frutos, culminando la noche con un récord histórico de 10 millones 825 mil 542 votos a su favor, según informaron los presentadores del programa de telerrealidad.
El desenlace de la gran final
La gala final, conducida por la reconocida Galilea Montijo, mantuvo a millones de espectadores pegados a la televisión y a las redes sociales, siguiendo cada instante del emocionante cierre. Los cinco finalistas se despidieron de la casa en el siguiente orden, revelando poco a poco el nombre del campeón:
- 5.º lugar: Gema Garoa
- 4.º lugar: Ese Pérez
- 3.º lugar: Karina Torres
- 2.º lugar: Memo Schutz
- 1.º lugar (Ganadora): Mariana Ochoa
Después de escuchar la emotiva despedida de La Jefa, Mariana Ochoa tuvo el honor de apagar las luces de la casa, simbolizando el fin de esta intensa aventura.
Ya en el estudio, la flamante ganadora celebró su victoria entre lágrimas y abrazos, rodeada por sus hijos, su madre, su pareja y sus excompañeros, quienes se unieron a la euforia de su triunfo.