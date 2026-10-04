 Accidente de Karina Torres en La Casa de los Famosos México
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Karina Torres sufre accidente en La Casa de los Famosos México horas antes de la gran final

Karina Torres vivió un inesperado accidente dentro de La Casa de los Famosos México a pocas horas de la gran final.

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Karina Torres, Karina Torres
Karina Torres / FOTO: Karina Torres
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Karina Torres protagonizó un inesperado momento en La Casa de los Famosos México 2026, luego de sufrir un accidente dentro del inmueble cuando faltaban pocas horas para la gran final del reality show.  El incidente ocurrió durante la última convivencia de los finalistas, en medio de la tensión y emoción por conocer al ganador de la cuarta temporada.

De acuerdo con información publicada por El Heraldo de México, el accidente ocurrió cuando la influencer decidió descansar en el área exterior de la casa mientras sus compañeros se encontraban compartiendo la comida.

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Karina Torres - Karina Torres

El momento generó sorpresa debido a que Karina Torres se encuentra entre las cinco finalistas que este domingo disputarán el premio mayor del programa.  El incidente ocurre después de que Karina Torres consiguiera su pase a la final tras enfrentarse directamente con Yahir durante la última definición de posiciones.

La influencer logró superar al cantante en la votación y aseguró uno de los cinco lugares disponibles para la gala definitiva Con ello, Karina comparte la final con Mariana Ochoa, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz, quienes también buscan convertirse en el ganador de La Casa de los Famosos México 2026.

Más de Karina Torres

Cabe destacar que, la producción informó que la temporada concluirá este domingo 4 de octubre. Karina Torres se ha convertido en una de las figuras más comentadas de esta edición. Su personalidad, sentido del humor y los distintos momentos que protagonizó dentro de la casa la llevaron a ganar una importante base de seguidores.

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Además, la creadora de contenido llegó a la recta final después de permanecer alrededor de 68 días dentro del reality, una experiencia que incluyó enfrentamientos, alianzas, momentos de vulnerabilidad y situaciones que se volvieron virales en redes sociales. La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 se realizará este domingo 4 de octubre a las 20:30 horas, con transmisión por Las Estrellas y ViX.

Los cinco finalistas abandonarán progresivamente la casa hasta conocer al ganador de la temporada.

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