Aldo Rendón revela su estado de salud en La Casa de los Famosos

A poco más de una semana de abandonar "La Casa de los Famosos México", Aldo Rendón finalmente dio nuevos detalles sobre el problema de salud que lo llevó a tomar la decisión de dejar la competencia para recibir atención médica.
El reconocido stylist había explicado durante su despedida que enfrentaba un padecimiento "reversible", pero que necesitaba comenzar inmediatamente un tratamiento que resultaba incompatible con las condiciones de aislamiento del reality.
En aquel momento no quiso revelar mayores detalles. Sin embargo, ahora contó que los médicos detectaron una fuerte inflamación en dos importantes órganos y que la situación se complicó debido a otro padecimiento que enfrenta desde hace tiempo.
Aldo Rendón revela qué le ocurre
En declaraciones difundidas este 9 de septiembre, Rendón explicó que actualmente presenta inflamación tanto en el hígado como en el bazo.
"Traigo el hígado muy inflamado y el bazo también", explicó el stylist al hablar sobre su estado de salud. Además, reveló que padece gota y que esta combinación dificultó que pudiera recibir dentro del programa los medicamentos necesarios para controlar el problema.
Según relató, precisamente esa situación terminó convirtiendo sus últimos días dentro del reality en una experiencia complicada.
Rendón aseguró que continúa sometiéndose a evaluaciones médicas para conocer exactamente qué está provocando la inflamación.
"He pasado de doctor en doctor, pero ahí vamos", expresó.
Todavía no tiene un diagnóstico definitivo
La inflamación o aumento de tamaño del hígado recibe el nombre de hepatomegalia, mientras que el agrandamiento del bazo se conoce como esplenomegalia. Cuando ambas condiciones aparecen al mismo tiempo se habla de hepatoesplenomegalia.
No existe una única causa. MedlinePlus señala que el agrandamiento del hígado puede relacionarse con diferentes enfermedades y condiciones, mientras que el aumento del tamaño del bazo puede aparecer asociado con infecciones, enfermedades hepáticas, alteraciones de la sangre y otros padecimientos.
Por esa razón, conocer que ambos órganos están inflamados no permite por sí solo determinar qué enfermedad tiene una persona.
Entre los estudios que pueden emplearse para investigar un hígado agrandado se encuentran ultrasonido abdominal, tomografía, resonancia magnética y pruebas de función hepática. En el caso del bazo también pueden realizarse estudios de imagen y análisis de sangre, dependiendo de la valoración médica.
La gota complicó su permanencia
A la situación se sumó la gota que padece Rendón.
El stylist explicó que la condición de su hígado limitaba los medicamentos que podían administrarle para controlar los episodios de gota mientras permanecía dentro de "La Casa de los Famosos México".
Esta combinación terminó haciendo necesario que recibiera atención médica fuera de la casa y pudiera someterse a los estudios correspondientes sin las restricciones propias de permanecer aislado en un reality.
Su salida tomó por sorpresa a sus compañeros
Aldo Rendón abandonó "La Casa de los Famosos México" la noche del 1 de septiembre. La noticia fue comunicada durante una conexión especial con los habitantes. Frente a sus compañeros, el stylist explicó que las condiciones dentro de la casa ya no eran adecuadas para atender su problema de salud.
"Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar el tratamiento ya", explicó antes de despedirse. También señaló que no podía estar entrando y saliendo del programa para recibir la atención necesaria.
La decisión provocó sorpresa porque Rendón continuaba participando normalmente en la competencia y su salida no se produjo por una eliminación del público, sino por motivos médicos.
¿Qué sigue para Aldo Rendón?
Por ahora, la prioridad del stylist es conocer exactamente qué está causando la inflamación del hígado y el bazo y recibir el tratamiento indicado por sus médicos.
Sus declaraciones más recientes también permiten aclarar una incógnita que permaneció durante varios días después de su salida: aunque él había asegurado que el problema era reversible, todavía faltaba conocer qué situación había hecho imposible que continuara dentro del programa.
Ahora se sabe que la inflamación de ambos órganos, sumada a las dificultades para tratar sus episodios de gota dentro del reality, fue determinante para que tuviera que marcharse. Lo que todavía permanece sin respuesta es la causa específica de esa inflamación.
Mientras los especialistas continúan realizando evaluaciones, Rendón ha dejado claro que sigue concentrado en su recuperación y que, aunque el proceso médico continúa, ha presentado avances: "Ahí vamos".