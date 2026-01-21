Brenda Bezares Impacta al Aparecer Sin Maquillaje en Reality

La polémica estalló en el reality ¿Apostarías por mí? luego de que Brenda Bezares apareciera ante las cámaras sin una gota de maquillaje.
Las críticas y comentarios negativos inundaron las redes sociales, desplazando cualquier otra conversación sobre el programa y poniendo bajo la lupa la imagen personal de la conductora, conocida por su trayectoria junto a Mario Bezares.
Desde los primeros episodios, el programa generó expectación por reunir en un solo lugar a parejas icónicas del ambiente artístico. Entre ellas destacaba la de Mario y Brenda Bezares, considerados uno de los matrimonios más estables de la televisión.
Sin embargo, el interés por verlos en una dinámica diferente se transformó drásticamente cuando Brenda apareció ante las cámaras con el rostro al natural, un gesto poco común en ella.
Mientras se encontraba conversando casualmente con otras participantes y arreglándose, Brenda Bezares decidió compartir detalles sobre cómo manejó el dinero obtenido tras el triunfo de su esposo en La Casa de los Famosos, enfatizando que tomó una decisión financiera responsable y no despilfarró el premio.
Sin embargo, su declaración quedó relegada, ya que la mayoría de los usuarios en redes cuestionaban y criticaban su apariencia sin maquillaje, mostrando poco interés en lo que tenía que decir sobre el manejo económico.
- "Más se concentraron en la cara de Brenda de lo que hizo con los 4M de Mario"
- "¿Qué le pasó?"
- "Se comió a Mayito"
- "Está horrible jajajajaja y así se quería casar un príncipe saudita"
- "Brenda Bezares ya no se parece a Brenda Bezares"
- "¿Me estás diciendo que todos los días se dibuja la cara?"
- "Que mejor diga que se gastó los 4 millones en desgraciarse la cara"
Las parejas que compiten por 300 mil dólares
¿Apostarías por mí? es un reality de parejas que pone a prueba la fortaleza de los dúos a través de diversas dinámicas y retos físicos para evitar la eliminación.
Actualmente, 12 parejas buscan llevarse el gran premio de 300 mil dólares, equivalentes a aproximadamente 5 millones 300 mil pesos mexicanos.
Las parejas participantes son:
- Raúl y Laura Molinar
- Adrián Di Monte y Nuja Amar
- Beta y Alejandra
- Breh y Franco
- René Strickler y Rubí Cardozo
- Jim Velásquez y Alina Lozano
- Gigi Ojeda y David Leal
- Tiby Camacho y Medina
- Lorenzo Méndez y Claudia Galván
- Salvador Zerboni y Marcela Ruiz
- Laysha Pink y Nelson
- Mario y Brenda Bezares