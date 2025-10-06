 Gana Casa de los Famosos México 3: ¿Quién se llevó 4 millones?
Farándula

¿Quién ganó La Casa de los Famosos México 3 y se llevó los 4 millones?

Abelito, Aldo de Nigris, Shiky, Dalilah Polanco o Mar Conteras se disputaban el primero lugar y el resultado final sorprendió a toda la audiencia.

Compartir:
La Casa de los Famosos, Redes sociales
La Casa de los Famosos / FOTO: Redes sociales

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México, que estuvo llena de polémica, emociones y especulaciones, tuvo su gran final la noche del domingo 5 de octubre y Aldo De Nigris se convirtió en el ganador del primer lugar.

Mar Contreras, Shiky y Abelito se convirtieron el quinto, cuarto y tercer lugar del reality respectivamente.  

Aldo De Nigris se llega el gran premio de 4 millones de pesos, que fueron entregados en una tarjeta de debito especial. Además, se ha confirmado que recibirá un bono sorpresa adicional.

Foto embed
La Casa de los Famosos México - Instagram

Este jugoso premio ha sido uno de los principales incentivos para los participantes durante las 10 semanas de competencia, junto con la exposición mediática y la posibilidad de relanzar sus carreras en el mundo del entretenimiento.

Luego de más de 43 millones de votos, La Casa de los Famosos México 2025 rompió récord en sus tres temporadas.

Wendy Guevara, ganadora de la primera edición en 2023, se coronó con 18 millones de votos, una cifra que en su momento fue considerada histórica. Un año después, Mario Bezares se convirtió en el primer hombre en ganar el reality, acumulando más de 40 millones de votos.

Pero este 2025, Galilea Montijo anunció en vivo al nuevo ganador: Aldo de Nigris quien se llevó el reconocimiento, el cariño del público y los 4 millones de pesos ¡con más de 19 millones de votos!.

Habrá nueva temporada

El reality show más visto y comentado de México no se detiene. Tras el éxito arrollador de sus ediciones anteriores, se ha confirmado la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLF México 2026).   

La noticia la soltó la mismísima Wendy Guevara, creando una oleada de especulaciones y emoción entre los fans. Aunque aún no hay nombres oficiales, las redes sociales ya están ardiendo con una lista de 14 celebridades que los usuarios ruegan ver en el reality. 

Sin embargo, gracias a las intensas conversaciones y teorías de los fans en redes sociales, ya circula una lista de apuestas que incluye a 14 figuras con potencial explosivo para La Casa de los Famosos México. Estos son los nombres que suenan más fuerte, prometiendo controversia, humor y drama:

  • Veteranos de polémica: Sergio Sendel y Alfredo Adame.
  • Influencers y comediantes: Konan Big, Iván 'La Mole', Karina Torres, Paola Suárez, Doña Alegría, Yetus y Kunno.
  • Actrices y conductores: Consuelo Duval, Lorena Herrera, Daniela Luján, Emmanuel Palomares y Faisy.
Revelan las fotos con las que Dalilah Polanco descubrió la infidelidad de Eugenio Derbez

La actriz reveló en La Casa de los Famosos México el dolor que vivió tras descubrir la infidelidad de Eugenio con Alessandra Rosaldo y relató cómo halló las pruebas para enfrentarlo.

En Portada

Derrumbe de gran magnitud en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carrilest
Nacionales

Derrumbe de gran magnitud en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carriles

06:30 AM, Oct 06
Anuncian manifestación de transportistas para el lunest
Nacionales

Anuncian manifestación de transportistas para el lunes

06:53 PM, Oct 05
Antigua remonta ante Xelajú y se lleva tres puntos valiosos t
Deportes

Antigua remonta ante Xelajú y se lleva tres puntos valiosos

08:09 PM, Oct 05
Bad Bunny responde a la polémica por el Super Bowlt
Farándula

Bad Bunny responde a la polémica por el Super Bowl

12:09 PM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos