Gana Casa de los Famosos México 3: ¿Quién se llevó 4 millones?

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México, que estuvo llena de polémica, emociones y especulaciones, tuvo su gran final la noche del domingo 5 de octubre y Aldo De Nigris se convirtió en el ganador del primer lugar.
Mar Contreras, Shiky y Abelito se convirtieron el quinto, cuarto y tercer lugar del reality respectivamente.
Aldo De Nigris se llega el gran premio de 4 millones de pesos, que fueron entregados en una tarjeta de debito especial. Además, se ha confirmado que recibirá un bono sorpresa adicional.
Este jugoso premio ha sido uno de los principales incentivos para los participantes durante las 10 semanas de competencia, junto con la exposición mediática y la posibilidad de relanzar sus carreras en el mundo del entretenimiento.
Luego de más de 43 millones de votos, La Casa de los Famosos México 2025 rompió récord en sus tres temporadas.
Wendy Guevara, ganadora de la primera edición en 2023, se coronó con 18 millones de votos, una cifra que en su momento fue considerada histórica. Un año después, Mario Bezares se convirtió en el primer hombre en ganar el reality, acumulando más de 40 millones de votos.
Pero este 2025, Galilea Montijo anunció en vivo al nuevo ganador: Aldo de Nigris quien se llevó el reconocimiento, el cariño del público y los 4 millones de pesos ¡con más de 19 millones de votos!.
Habrá nueva temporada
El reality show más visto y comentado de México no se detiene. Tras el éxito arrollador de sus ediciones anteriores, se ha confirmado la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLF México 2026).
La noticia la soltó la mismísima Wendy Guevara, creando una oleada de especulaciones y emoción entre los fans. Aunque aún no hay nombres oficiales, las redes sociales ya están ardiendo con una lista de 14 celebridades que los usuarios ruegan ver en el reality.
Sin embargo, gracias a las intensas conversaciones y teorías de los fans en redes sociales, ya circula una lista de apuestas que incluye a 14 figuras con potencial explosivo para La Casa de los Famosos México. Estos son los nombres que suenan más fuerte, prometiendo controversia, humor y drama:
- Veteranos de polémica: Sergio Sendel y Alfredo Adame.
- Influencers y comediantes: Konan Big, Iván 'La Mole', Karina Torres, Paola Suárez, Doña Alegría, Yetus y Kunno.
- Actrices y conductores: Consuelo Duval, Lorena Herrera, Daniela Luján, Emmanuel Palomares y Faisy.