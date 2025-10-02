 Fotos Exponen Infidelidad de Eugenio Derbez a Dalilah Polanco
Farándula

Revelan las fotos con las que Dalilah Polanco descubrió la infidelidad de Eugenio Derbez

La actriz reveló en La Casa de los Famosos México el dolor que vivió tras descubrir la infidelidad de Eugenio con Alessandra Rosaldo y relató cómo halló las pruebas para enfrentarlo.

Eugenio y Dalilah, Instagram
Eugenio y Dalilah / FOTO: Instagram

Durante una de las dinámicas más intensas de La Casa de los Famosos, titulada "El triángulo de las verdades", Dalilah Polanco abrió su corazón y confesó que una de las experiencias más dolorosas de su vida fue la infidelidad que sufrió por parte de Eugenio Derbez, con quien mantuvo una relación en el pasado.  

En pasadas ocasiones, Dalilah Polanco ha contado lo importante que fue esa relación para ella, los bonitos momentos que pasó con el actor y creador de "La familia P. Luche", proyecto en el que ella participó como "Martina", y donde se dio el flechazo con Eugenio.

Dalilah Polanco narró que su relación con Derbez parecía perfecta, vivían juntos, tenían una casa bonita y todo marchaba en armonía. Sin embargo, comenzó a notar actitudes extrañas y detalles que le hicieron sospechar.  

La actriz dejó pasar muchas señales de traición de su pareja para no ser la novia tóxica, pero cuando se enteró fue peor, pues una amiga le habló para decirle que su amado estaba en un evento con otra mujer.

Según contó, en varias ocasiones le preguntó directamente si había algo que desconocía, pero él lo negó categóricamente. Con el tiempo, sus dudas se confirmaron cuando una revista publicó fotos de Derbez con otra mujer, que resulta ser Alessandra Rosaldo.

"Había fotos de él con ella, con gorra y lentes bajándose de sus carros en un estacionamiento y caminando, y se me rompió el corazón, llegué a la casa, agarré mi maletita y le dejé la revista encima de la cama", relató.

Foto embed
Eugenio y Alessandra - TV Notas

Las imágenes reales

La revista TV Notas revivió dichas fotos, en la que aparece Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo, su actual esposa; Dalilah Polanco, admitió, que tras el descubrimiento de la infidelidad se desató algo tóxico.

"Después de eso se desató una relación tóxica terrible durante muchísimo tiempo".

Foto embed
Infidelidad Eugenio Derbez - Instagram

La celebridad reconoció que se le rompió el corazón en gran parte, porque no le hizo caso a su sexto sentido, a las señales que eran claras pero que en su momento ella prefirió dejar pasar para no ser "la novia tóxica".

"La ruptura del corazón fue cuando no le hacemos caso a lo que sentimos, yo se lo pregunté en tres ocasiones con meses de diferencia, y existía lo que yo me temía y siempre se me negó categóricamente".

"Se rompe el corazón porque te engaña la persona a la que amas, y se te rompe el corazón porque no te hiciste caso desde el inicio y sabías que algo andaba mal".

