 Final La Casa de los Famosos: Fecha y Finalistas 2025
¿Cuándo es la final de La casa de los Famosos y quienes son los finalistas?

La Casa de los Famosos México 2025 prepara su gran final este 5 de octubre con seis concursantes en la recta decisiva.

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México está a punto de concluir y ya se conocen todos los detalles de su gran final.  El reality show, que ha mantenido a miles de televidentes pendientes, llegará a su desenlace el próximo domingo 5 de octubre de 2025, a partir de las 8:30 de la noche.

La transmisión en vivo se realizará por el canal Las Estrellas y la plataforma digital ViX, donde también habrá cobertura especial antes y después del episodio central. Después de intensas semanas de competencia, eliminaciones sorpresivas y votaciones masivas, seis participantes lograron asegurar su pase a la final.

Se trata de nada más y nada menos que Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Aldo De Nigris, Alexis Ayala y Shiky. Cada uno de los finalistas consiguió llegar a esta etapa de diferentes maneras. Mar Contreras se benefició del llamado Ticket Dorado, que le otorgó inmunidad directa.

Por su parte, Abelito se ganó el apoyo del público tras su desempeño en un Grand Prix especial. Dalílah, Aldo y Alexis se abrieron paso gracias a las rondas de votación, mientras que Shiky completó la lista con el respaldo de sus seguidores. El desenlace de La Casa de los Famosos México 2025 estará en manos de los miles de fanáticos.

¿Quién ganará La Casa de Los Famosos?

Las votaciones para elegir al gran ganador se abrirán el mismo día de la final a las 8:00 de la noche y se cerrarán en el momento que los conductores lo indiquen en vivo.  Los seguidores podrán emitir su voto a través del portal oficial lacasadelosfamososmexico.tv/vota o escaneando el código QR que aparece en pantalla durante la transmisión.

El ganador o ganadora de esta edición se llevará un premio económico de 4 millones de pesos, además de un bono extra que reconocerá su esfuerzo y permanencia dentro del show.

La producción ha preparado una gala especial en la que se espera la participación de exparticipantes.

