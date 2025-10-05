 La Casa de los Famosos: ¿Cuánto Realmente Gana?
Farándula

Esto lo que realmente gana el ganador de La casa de los Famosos

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, sorprendió al revelar cuánto dinero reciben realmente.

Compartir:
La Casa de los Famosos, Redes sociales
La Casa de los Famosos / FOTO: Redes sociales

La expectativa por la gran final de La Casa de los Famosos México crece cada día, pero una pregunta ha despertado la curiosidad del público. ¿Cuánto dinero recibe realmente el ganador del popular reality show? La respuesta llegó de la mano de Wendy Guevara.

Y es que la ganadora de la primera temporada, reveló en una reciente conversación que el monto final no es tan alto como muchos imaginan. Durante su participación en el podcast "Cómplices del Desmadre", la influencer y cantante explicó que, tras la retención de impuestos, el premio anunciado públicamente sufre una reducción considerable.

Aunque el programa promociona una cifra millonaria, Wendy confesó que, en su caso, el monto real que llegó a sus manos fue menor. "Te queda un poquito menos, menos de tres millones, de verdad", dijo entre risas, mientras Poncho de Nigris, quien también participó en la primera edición, agregó que la cantidad neta ronda los 2 millones 800 mil pesos mexicanos.

Ambos coincidieron en que, si bien el premio es atractivo, las deducciones fiscales afectan el total recibido por el ganador. Estas declaraciones generaron gran revuelo entre los seguidores del programa, quienes debatieron si la recompensa económica justifica los tres meses de aislamiento, exposición pública y constante presión dentro de la casa.

Más de La Casa de los Famosos

Sin embargo, Wendy aclaró que más allá del dinero, la verdadera ganancia está en la proyección que brinda el formato y en las oportunidades que surgen después del concurso. La tercera temporada de La Casa de los Famosos México está por llegar a su fin y los finalistas ya se preparan para conocer quién se quedará con el título.

Entre los nombres que más suenan están Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky, Mar Contreras y Abelito, quienes han logrado ganarse el cariño del público.

Modelo guatemalteca de Onlyfans desata la locura al dejarse ven en público en diminuta lencería

Kaeelen García dejo con la boca abierta a sus miles de fanáticos con el clip que compartió en redes.

El reality, producido por TelevisaUnivision, se ha consolidado como uno de los programas más vistos en la televisión mexicana.

En Portada

Evacúan casas por crecidas en ríos Guacalate y Achiguatet
Nacionales

Evacúan casas por crecidas en ríos Guacalate y Achiguate

07:36 AM, Oct 05
Masivo ataque de Rusia a Ucrania deja varios muertos t
Internacionales

Masivo ataque de Rusia a Ucrania deja varios muertos

07:48 AM, Oct 05
Detienen al exfutbolista mexicano Omar Bravot
Deportes

Detienen al exfutbolista mexicano Omar Bravo

08:48 AM, Oct 05
WOMO 2025: el evento que celebra la fuerza, bienestar y conexión de las mujerest
Farándula

WOMO 2025: el evento que celebra la fuerza, bienestar y conexión de las mujeres

08:55 AM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridLiga NacionalSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos