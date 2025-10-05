La Casa de los Famosos: ¿Cuánto Realmente Gana?

La expectativa por la gran final de La Casa de los Famosos México crece cada día, pero una pregunta ha despertado la curiosidad del público. ¿Cuánto dinero recibe realmente el ganador del popular reality show? La respuesta llegó de la mano de Wendy Guevara.
Y es que la ganadora de la primera temporada, reveló en una reciente conversación que el monto final no es tan alto como muchos imaginan. Durante su participación en el podcast "Cómplices del Desmadre", la influencer y cantante explicó que, tras la retención de impuestos, el premio anunciado públicamente sufre una reducción considerable.
Aunque el programa promociona una cifra millonaria, Wendy confesó que, en su caso, el monto real que llegó a sus manos fue menor. "Te queda un poquito menos, menos de tres millones, de verdad", dijo entre risas, mientras Poncho de Nigris, quien también participó en la primera edición, agregó que la cantidad neta ronda los 2 millones 800 mil pesos mexicanos.
Ambos coincidieron en que, si bien el premio es atractivo, las deducciones fiscales afectan el total recibido por el ganador. Estas declaraciones generaron gran revuelo entre los seguidores del programa, quienes debatieron si la recompensa económica justifica los tres meses de aislamiento, exposición pública y constante presión dentro de la casa.
Más de La Casa de los Famosos
Sin embargo, Wendy aclaró que más allá del dinero, la verdadera ganancia está en la proyección que brinda el formato y en las oportunidades que surgen después del concurso. La tercera temporada de La Casa de los Famosos México está por llegar a su fin y los finalistas ya se preparan para conocer quién se quedará con el título.
Entre los nombres que más suenan están Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky, Mar Contreras y Abelito, quienes han logrado ganarse el cariño del público.
El reality, producido por TelevisaUnivision, se ha consolidado como uno de los programas más vistos en la televisión mexicana.