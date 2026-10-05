Motocicleta se incendia tras fallidos intentos de arranque

Un video que circula en redes sociales muestra el momento de tensión que vivió un conductor en San Jacinto, Chimaltenango, luego de que la motocicleta en la que se desplazaba se apagara repentinamente.
De acuerdo con la grabación, el hombre detuvo la marcha sin descender del vehículo e intentó poner nuevamente en funcionamiento la motocicleta utilizando el pedal de arranque. Sin embargo, después de varios intentos ocurrió algo inesperado: la parte inferior del vehículo comenzó a incendiarse.
El conductor continuó realizando la maniobra durante unos instantes, aparentemente sin percatarse inicialmente de la presencia de las llamas. Al sentir el fuego en la zona baja de la motocicleta, reaccionó con sorpresa y descendió rápidamente para alejarse del vehículo.
En cuestión de segundos, las llamas aumentaron y envolvieron parte de la motocicleta, que quedó detenida en medio de la calle. Ante la emergencia, varios vecinos del sector salieron de sus viviendas con cubetas llenas de agua para intentar controlar el incendio.
La grabación continúa mostrando a los vecinos tratando de sofocar las llamas, pero el video termina antes de que se pueda observar si lograron apagar completamente el fuego.
Hasta el momento se desconoce qué daños sufrió la motocicleta y cuál fue la causa exacta del incendio. Por lo que se observa en las imágenes, el conductor habría logrado alejarse a tiempo y aparentemente no sufrió quemaduras.
¿Qué pudo provocar el incendio?
Aunque no existe un diagnóstico confirmado, un incendio de este tipo podría estar relacionado con una fuga de combustible, un problema eléctrico, un cortocircuito o una falla en algún componente del sistema de alimentación o encendido. Los repetidos intentos de arranque también pudieron haber influido si ya existía una falla previa, aunque el video por sí solo no permite determinar la causa.
La causa definitiva tendría que establecerse mediante una revisión mecánica de la motocicleta.