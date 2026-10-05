Mbappé todavía no se entrena con el Real Madrid

Kylian Mbappé no participó este lunes en el primer entrenamiento de la semana del Real Madrid, que comenzó a preparar el partido del próximo sábado frente al Villarreal. El delantero francés continúa con su proceso de recuperación de la lesión en la rodilla izquierda, mientras el conjunto dirigido por José Mourinho trabajó en Valdebebas con los futbolistas disponibles y varios jugadores de las categorías inferiores.
La sesión comenzó con ejercicios de activación y rondos, antes de dar paso a trabajos de posesión y un partido en un espacio reducido. Los futbolistas finalizaron el entrenamiento con carreras sobre el césped. Mbappé, al igual que Raúl Asencio, Ibrahima Konaté, Ferland Mendy, Fede Valverde y Rodrygo Goes, siguió al margen del grupo mientras avanza en su recuperación.
La lesión de Mbappé
El atacante francés sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda durante el último parón internacional con Francia. Tras regresar a Madrid el 26 de septiembre para someterse a las pruebas médicas, el club estimó inicialmente un periodo de recuperación de entre diez y doce días. Desde entonces, Mbappé ha seguido un plan de descanso activo y recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid.
Su regreso a la capital española se produjo este lunes, cuando aterrizó a las 11:15 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, después de que el entrenamiento ya hubiera comenzado en Valdebebas.
El delantero tiene previsto acudir este martes a la Ciudad Real Madrid y su evolución determinará si puede reincorporarse al trabajo colectivo o si comienza con ejercicios individualizados. Con cuatro sesiones por delante antes del duelo ante el Villarreal, Mbappé todavía mantiene opciones de jugar, aunque su presencia dependerá de la respuesta de su rodilla durante los próximos días.