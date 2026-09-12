 Balón de Oro: Mbappé asegura ser el mejor de temporada
Deportes

Kylian Mbappé: “No ha habido un jugador mejor que yo en la última temporada”

El capitán de la selección francesa aseguró que tiene todas las posibilidades de ganar su primer Balón de Oro.

Compartir:
Kylian Mbappé apunta a al Balón de Oro 2026
Kylian Mbappé apunta a al Balón de Oro 2026 / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, reivindicó su candidatura al Balón de Oro de 2026, cuyo ganador se conocerá el 26 de octubre, y aseveró que en la última temporada "no ha habido un jugador mejor" que él, sobre todo en el Mundial de este año, en el que arrebató a Lionel Messi el título de máximo artillero histórico del torneo.

"No ha habido un jugador mejor que yo. Hemos hablado de los logros. De marcar tantos goles en competiciones importantes, allí donde están todos los grandes jugadores, y, por supuesto, en el Mundial, el evento más importante. Ser el máximo goleador de la historia de la competición. Durante todas mis vacaciones solo me hablaron de eso", declaró Mbappé, en una entrevista publicada en L'Équipe.

"Pensar que a los 27 años -agregó- ya soy el que más goles ha marcado. Es genial porque le quitas el récord a Leo Messi, que para muchos es el mejor jugador de la historia junto con Cristiano. Es fantástico. Este tipo de logros es diferente", señaló Mbappé.

Revelados los 30 nominados al Balón de Oro 2026

La gala del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo el próximo 26 de octubre, en Londres.

Tiene todas las posibilidades para ganar

El capitán de la selección francesa aseguró que tiene todas las posibilidades de ganar el Balón de Oro -que sería el primero en su carrera-, a pesar de no haber vencido ningún título importante, ni el Mundial con Francia, ni la Liga de Campeones ni la Liga española con el Real Madrid.

"El fútbol es un deporte colectivo. Pero es un trofeo individual. Y la idea que tengo del Balón de Oro es la de la época de Messi y Ronaldo. Nunca se le da a jugadores comunes, sino a jugadores diferentes. Y creo haber hecho cosas diferentes este año. Por lo tanto, considero que puedo ganarlo", ahondó.

Mbappé, de 27 años, se consagró como máximo anotador del Mundial de 2026, con 10 dianas en 8 encuentros, lo que le convierte en el máximo goleador de la historia de los campeonatos mundiales (22 goles). En la temporada 2025-2026, el de Bondy sumó 58 tantos y 13 asistencias en 60 partidos, mientras que Messi marcó 45 veces y dio 30 pases de gol en 49 citas.

¿Mbappé se ve ganando el Balón de Oro? El jugador responde

Antes del Real Madrid vs. Inter por la Champions League, el francés reconoció que este puede ser un buen año para ganar el prestigioso premio.

Messi, de 39 años y jugador del Inter de Miami, busca afianzarse aún más como el mejor futbolista de la historia si logra su noveno Balón de Oro, después de los conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, por delante de los cinco logrados por Cristiano Ronaldo, que no entró en la lista de nominados.

El argentino lideró a su selección hasta la final del Mundial contra España, ante la que cedió 1-0. No obstante, destacó con 8 goles y cuatro asistencias.

Foto embed
Trofeo del Balón de Oro - @ballondor

*Información EFE.

En Portada

Advierten que el alza de los combustibles afecta el abastecimiento de alimentost
Nacionales

Advierten que el alza de los combustibles afecta el abastecimiento de alimentos

08:53 AM, Sep 12
Habilitan paso en el bloqueo de Colomba Costa Cucat
Nacionales

Habilitan paso en el bloqueo de Colomba Costa Cuca

01:13 PM, Sep 12
Dos pasajeros causan disturbios y son amarrados en pleno vuelot
Internacionales

Dos pasajeros causan disturbios y son amarrados en pleno vuelo

01:35 PM, Sep 12
Nathaniel Méndez-Laing, en problemas con la justicia tras denuncia de su esposat
Deportes

Nathaniel Méndez-Laing, en problemas con la justicia tras denuncia de su esposa

11:36 AM, Sep 12
El Real Madrid golea y se reencuentra con el triunfo en LaLigat
Deportes

El Real Madrid golea y se reencuentra con el triunfo en LaLiga

02:59 PM, Sep 12

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalReal MadridCiudad de GuatemalaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar