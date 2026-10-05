Día Mundial de James Bond: El Agente 007 en Guatemala

Cada 5 de octubre los seguidores del espionaje, la acción y el cine tienen una razón especial para recordar a uno de los personajes más famosos de la pantalla grande: James Bond.
Sin embargo, la celebración también guarda una curiosa conexión con Guatemala. Décadas atrás, las imponentes construcciones mayas y la exuberante selva de Petén quedaron vinculadas al universo del agente 007 gracias a Moonraker, película protagonizada por Roger Moore y estrenada en 1979.
El Parque Nacional Tikal fue una de las locaciones utilizadas en la producción y sus inconfundibles pirámides pueden observarse en la cinta, convirtiendo al sitio arqueológico guatemalteco en parte de una de las franquicias cinematográficas más conocidas del mundo.
Cuando James Bond llegó a Guatemala
La conexión guatemalteca apareció en Moonraker, la undécima película de la saga, estrenada en 1979 y protagonizada por Roger Moore.
En esta aventura, Bond investiga el secuestro de un transbordador espacial Moonraker. La investigación termina conduciéndolo hasta el multimillonario Hugo Drax, interpretado por Michael Lonsdale, quien esconde un plan que amenaza a toda la humanidad.
La historia lleva al agente por diferentes lugares del mundo y finalmente hasta una instalación secreta escondida en la selva. La propia franquicia de James Bond describe el complejo de lanzamiento de Drax como una base situada en lo profundo de la selva dentro de un antiguo templo maya. Y es precisamente allí donde Guatemala entra en escena.
Las pirámides del Parque Nacional Tikal, en Petén, fueron utilizadas para las imágenes de esta parte de la historia. Los registros de locaciones de Moonraker identifican específicamente las "Pyramids of Tikal, Tikal National Park, Guatemala" como escenario de una de las secuencias de la película.
Entre las imágenes más reconocibles destaca el Templo I o Templo del Gran Jaguar, una de las construcciones emblemáticas del sitio arqueológico.
En la ficción, el entorno forma parte del escondite relacionado con Hugo Drax y su operación secreta. De esta manera, el paisaje guatemalteco terminó convertido en parte de una aventura internacional del agente británico.
Sin embargo, aunque en la película se observan imágenes del templo, las escenas interiores fueron producidas en un estudio cinematográfico.
Una película que llevó a Bond hasta el espacio
Moonraker es recordada además como una de las entregas más extravagantes de la etapa de Roger Moore.
La trama comienza con Bond investigando el robo de un transbordador espacial y termina descubriendo el verdadero plan de Drax: utilizar una sustancia letal contra la humanidad para posteriormente repoblar el planeta con un grupo seleccionado por él.
Bond, acompañado por la agente de la CIA y astronauta Holly Goodhead, interpretada por Lois Chiles, termina llevando la misión fuera de la Tierra y enfrentándose a Drax en una estación espacial.
La cinta fue una enorme producción internacional y utilizó locaciones en distintos países. Sus créditos incluso mencionan expresamente que fue filmada en Italia, Brasil, Guatemala y Estados Unidos, además de estudios cinematográficos.
¿Por qué el Día Mundial de James Bond se celebra el 5 de octubre?
La fecha no fue escogida al azar. El Día Mundial de James Bond se conmemora cada 5 de octubre porque ese mismo día, pero de 1962, se realizó en Londres el estreno mundial de Dr. No, la primera película de la saga cinematográfica oficial del agente 007, protagonizada por Sean Connery.
La celebración comenzó oficialmente en 2012, cuando la franquicia festejó 50 años desde aquel estreno. Desde entonces, el 5 de octubre se convirtió en una fecha dedicada a recordar las películas, personajes, vehículos, música y aventuras que han acompañado a James Bond durante más de seis décadas.
Bond nació originalmente de la imaginación del escritor británico Ian Fleming, quien creó al agente secreto en sus novelas antes de que el personaje diera el salto definitivo al cine.