Trágico accidente: joven muere al intentar tender ropa

Lo que parecía ser una tarea cotidiana terminó en tragedia para Paola Azevedo, de 18 años, quien murió tras recibir una fuerte descarga eléctrica cuando se disponía a tender la ropa que había lavado en su vivienda ubicada en el municipio de Pinhalao, Brasil.
De acuerdo con los testimonios recabados por las autoridades, antes de salir a tender las prendas la joven habría utilizado una extensión eléctrica para conectar la lavadora. El cable tenía un alambre expuesto debido a que el recubrimiento aislante se encontraba deteriorado y presentaba una parte deshilachada.
Fue precisamente esta condición la que habría provocado el accidente. Según la información proporcionada a la Policía, cuando Paola se encontraba tendiendo la ropa habría pisado accidentalmente la zona donde estaba expuesto el cable.
El contacto con el conductor eléctrico le habría provocado una descarga de gran intensidad, haciendo que la joven cayera al suelo y quedara inconsciente.
Joven murió en el hospital
Personal del Servicio Integrado de Atención de Traumatismos de Emergencia (Siate) acudió para brindarle asistencia y consiguió estabilizarla antes de trasladarla de emergencia a un hospital. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los equipos de rescate y médicos, Paola no logró sobrevivir y murió antes de llegar al centro asistencial.
El caso generó conmoción luego de difundirse en redes sociales y volvió a poner en evidencia los riesgos que pueden representar los cables eléctricos deteriorados o con partes expuestas dentro del hogar.
El teniente André Brito, del Departamento de Bomberos, hizo un llamado a extremar las precauciones al utilizar electrodomésticos, especialmente cuando se necesita manipularlos. Señaló que las lavadoras y secadoras deben estar apagadas y desconectadas de la corriente antes de retirar prendas, realizar revisiones o efectuar cualquier tipo de mantenimiento.
El accidente también evidencia la importancia de revisar periódicamente extensiones y cables eléctricos, ya que un recubrimiento dañado puede dejar expuestos los conductores y generar un riesgo de descarga, particularmente cuando existe contacto con superficies húmedas o con el cuerpo.