 PMT denuncia negociaciones ilegales de 'apartaparqueos'
Nacionales

PMT denuncia que “apartaparqueos” ya negocian espacios públicos hasta por mes

Grabación evidencia cómo los “apartaparqueos” llevan su negocio a otro nivel y cobran hasta por mes.

Compartir:
PMT denuncia que apartaparqueos cobran tarifas por hora, día y hasta por mes en la capital., Captura de pantalla video de X.
PMT denuncia que apartaparqueos cobran tarifas por hora, día y hasta por mes en la capital. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala evidenció una práctica que continúa generando molestias entre conductores: los llamados "apartaparqueos", personas que colocan obstáculos en la vía pública para reservar espacios y posteriormente cobrar por utilizarlos.

Según la PMT, estas personas ya no se limitarían a exigir pagos por unas horas o por un día. Durante las verificaciones se han detectado tarifas que llegan incluso a cobrarse por mes, con espacios que son reservados de manera permanente para determinados usuarios.

La situación también se habría extendido a sectores donde existen parquímetros instalados por la Municipalidad de Guatemala. De acuerdo con lo señalado por la PMT, algunos  "apartaparqueos" permanecen pendientes de estos espacios y, cuando el tiempo pagado en el parquímetro está por vencer, son ellos mismos quienes introducen monedas para ampliar el período, con el objetivo de mantener el lugar reservado durante más tiempo.

La PMT también alertó sobre casos en los que algunos de estos  "apartaparqueos" tendrían acuerdos con empresas o negocios para mantener determinados espacios disponibles durante toda la jornada laboral. Es decir, no se trataría únicamente de cobrarle a un conductor que llega ocasionalmente, sino de mantener reservado el espacio durante todo el día para trabajadores o vehículos vinculados con una empresa, a cambio de un pago.

Operativos 

Ante esta situación, durante el fin de semana agentes de tránsito realizaron operativos desde las 6:00 horas en distintos sectores de la zona 10 capitalina, con el objetivo de retirar obstáculos utilizados para apartar espacios y evitar que se continúe con estos cobros.

La Alcaldía Auxiliar de la zona 10 informó que este tipo de operativos se mantiene de manera constante para prevenir que las calles sean utilizadas de esta forma.

La PMT detalló que las acciones también se desarrollan en las zonas 1, 4, 9, 14 y 15, donde se realizan recorridos para detectar obstáculos colocados en la vía pública.

¿Cómo denunciar? 

En Guatemala, no está permitido apartar espacios de parqueo en la vía pública mediante obstáculos ni exigir cobros ilegales por estacionarse. Los ciudadanos que encuentren calles obstaculizadas o personas que exijan pagos pueden realizar sus denuncias a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Guatemala.

Canales de denuncia:

  • Call Center MuniGuate: 1551
  • PMT: 2380-1099
  • Redes sociales: páginas oficiales de la PMT y Municipalidad de Guatemala.

En Portada

Amparo busca garantizar albergue a familias afectadas por emergencia en Villa Hermosat
Nacionales

Amparo busca garantizar albergue a familias afectadas por emergencia en Villa Hermosa

08:32 AM, Oct 05
Accidente en zona 15: automovilista embiste y arrastra motocicleta; dos personas muerent
Nacionales

Accidente en zona 15: automovilista embiste y arrastra motocicleta; dos personas mueren

06:21 AM, Oct 05
Roberto Montoya confirma que Comunicaciones anunciará refuerzos esta semanat
Deportes

Roberto Montoya confirma que Comunicaciones anunciará refuerzos esta semana

07:29 AM, Oct 05
Retiran 16 cámaras instaladas sin autorización en Villa Nueva y la capitalt
Nacionales

Retiran 16 cámaras instaladas sin autorización en Villa Nueva y la capital

07:47 AM, Oct 05
Mariana Ochoa se corona como la ganadora de La Casa de los Famosos Méxicot
Farándula

Mariana Ochoa se corona como la ganadora de "La Casa de los Famosos México"

06:08 AM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga de NacionesEE.UU.AccidenteComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar