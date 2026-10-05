PMT denuncia negociaciones ilegales de 'apartaparqueos'

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala evidenció una práctica que continúa generando molestias entre conductores: los llamados "apartaparqueos", personas que colocan obstáculos en la vía pública para reservar espacios y posteriormente cobrar por utilizarlos.
Según la PMT, estas personas ya no se limitarían a exigir pagos por unas horas o por un día. Durante las verificaciones se han detectado tarifas que llegan incluso a cobrarse por mes, con espacios que son reservados de manera permanente para determinados usuarios.
La situación también se habría extendido a sectores donde existen parquímetros instalados por la Municipalidad de Guatemala. De acuerdo con lo señalado por la PMT, algunos "apartaparqueos" permanecen pendientes de estos espacios y, cuando el tiempo pagado en el parquímetro está por vencer, son ellos mismos quienes introducen monedas para ampliar el período, con el objetivo de mantener el lugar reservado durante más tiempo.
La PMT también alertó sobre casos en los que algunos de estos "apartaparqueos" tendrían acuerdos con empresas o negocios para mantener determinados espacios disponibles durante toda la jornada laboral. Es decir, no se trataría únicamente de cobrarle a un conductor que llega ocasionalmente, sino de mantener reservado el espacio durante todo el día para trabajadores o vehículos vinculados con una empresa, a cambio de un pago.
Operativos
Ante esta situación, durante el fin de semana agentes de tránsito realizaron operativos desde las 6:00 horas en distintos sectores de la zona 10 capitalina, con el objetivo de retirar obstáculos utilizados para apartar espacios y evitar que se continúe con estos cobros.
La Alcaldía Auxiliar de la zona 10 informó que este tipo de operativos se mantiene de manera constante para prevenir que las calles sean utilizadas de esta forma.
La PMT detalló que las acciones también se desarrollan en las zonas 1, 4, 9, 14 y 15, donde se realizan recorridos para detectar obstáculos colocados en la vía pública.
¿Cómo denunciar?
En Guatemala, no está permitido apartar espacios de parqueo en la vía pública mediante obstáculos ni exigir cobros ilegales por estacionarse. Los ciudadanos que encuentren calles obstaculizadas o personas que exijan pagos pueden realizar sus denuncias a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Guatemala.
Canales de denuncia:
- Call Center MuniGuate: 1551
- PMT: 2380-1099
- Redes sociales: páginas oficiales de la PMT y Municipalidad de Guatemala.