¿Mbappé se ve ganando el Balón de Oro? El jugador responde

Kylian Mbappé no esconde su ambición. El delantero francés del Real Madrid considera que tiene argumentos para pelear por el próximo Balón de Oro después de cerrar un año histórico, en el que terminó como máximo goleador del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Campeonatos del Mundo. En la previa del duelo de Liga de Campeones ante el Inter, el atacante dejó claro que se ve con posibilidades de conquistar el prestigioso galardón. "Puede ser un buen año", afirmó.
El francés explicó que su condición de jugador del Real Madrid también hace que su nombre aparezca de manera recurrente entre los candidatos al premio. "Cuando juegas para el Real Madrid, de manera natural, la gente te asocia a este tipo de premios. La gente en la calle me habla del Balón de Oro, de tener esa posibilidad. Es un premio muy positivo para un jugador", señaló. Mbappé, además, puso en valor su actuación en el Mundial: "Yo hice historia en la competición más importante del mundo del deporte, tengo la sensación de que es un buen año para eso, pero ya veremos. La gente tiene tiempo para pensar quién es el mejor jugador del mundo". Y, ante la pregunta de si se considera el mejor futbolista del planeta, fue contundente: "Yo siempre, pero es algo muy personal. No pienso que sea un debate que haya que tener. Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro".
Mbappé también respondió a las críticas
Durante su comparecencia, Mbappé también respondió a las críticas relacionadas con su compromiso defensivo y evitó entrar en comparaciones con otras figuras del fútbol europeo. "Claro que tenemos que mejorar. Es completamente natural", reconoció antes de remarcar que todos los jugadores deben contribuir en esa faceta. También defendió el ambiente dentro del vestuario madridista y rechazó alimentar el debate sobre una supuesta incompatibilidad con Vinícius. "Estamos igual que el año pasado. Solo que es un entrenador diferente. Estamos en un proceso que es positivo, tenemos que mejorar, pero estamos muy tranquilos", aseguró el atacante.
Mbappé también respaldó la figura de José Mourinho, a quien describió como un técnico que "sabe ganar" y tiene la capacidad de motivar al equipo para avanzar en una misma dirección. Precisamente, el portugués había asegurado que prefería que su delantero marcara 40 goles y conquistara títulos antes que alcanzar 60 sin levantar trofeos. La respuesta del francés fue clara: "¡Y menos de 40! Firmo meter 30 goles y tener títulos". Sin embargo, dejó claro que no piensa renunciar a su instinto goleador: "No voy a parar de marcar goles, yo quiero meter goles siempre. No tienes que elegir, puedes hacer los dos". Así, Mbappé afronta la temporada convencido de que los goles, los títulos y su histórica actuación mundialista pueden darle los argumentos necesarios para conquistar finalmente el Balón de Oro.