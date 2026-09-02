Mbappé estaba en la mira de una banda de secuestradores

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, habría figurado entre los objetivos de una peligrosa banda francesa que presuntamente planeaba secuestrar a varias personas vinculadas al mundo del deporte, la música y los negocios. La información fue revelada por el diario francés Le Parisien, que detalla cómo las autoridades descubrieron los planes de la organización durante una investigación criminal.
El principal sospechoso es Clément L., un joven franco-suizo de 18 años que utilizaba el seudónimo de «Lester Z» para comunicarse y dar instrucciones desde la prisión de Villepinte, en Seine-Saint-Denis. El joven ya se encontraba encarcelado por delitos relacionados con robo a mano armada y proxenetismo. Según la investigación, en sus teléfonos fueron localizadas direcciones y datos personales de 26 potenciales víctimas, entre ellas futbolistas, raperos, joyeros y empresarios con importantes fortunas.
Mbappé era el principal objetivo de la banda de secuestradores
Entre los nombres que habrían despertado el interés de la banda se encontraba Mbappé, una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial y uno de los jugadores con mayor proyección económica. Una fuente judicial citada por Le Parisien señaló que el grupo también tenía en la mira a un conocido rapero.
La investigación comenzó a tomar forma después del asalto cometido contra un relojero en abril pasado en Neuilly-sur-Seine, hecho que permitió a las autoridades identificar al joven y posteriormente examinar los dispositivos electrónicos que utilizaba.
Durante los interrogatorios, Clément L. habría manifestado su intención de retomar sus estudios y dedicarse a la cocina. El joven había abandonado su formación profesional en gastronomía durante el primer año. Mientras las autoridades continúan esclareciendo el alcance de sus planes y las posibles conexiones de la banda, el caso ha generado preocupación por la vulnerabilidad de figuras públicas y personas adineradas frente a organizaciones criminales que utilizan las redes sociales y dispositivos móviles para coordinar sus actividades.