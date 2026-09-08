Revelados los 30 nominados al Balón de Oro 2026

El Balón de Oro 2026 ya tiene a sus 30 aspirantes. La lista fue revelada este martes 8 de septiembre y presenta una combinación de figuras consagradas, jóvenes talentos y futbolistas que buscan destronar al vigente ganador, Ousmane Dembélé. La ceremonia tendrá un carácter especial, ya que por primera vez se celebrará fuera de París: Londres será la sede el próximo lunes 26 de octubre, en una edición que marcará el 70.º aniversario del premio.
Dembélé vuelve a aparecer entre los candidatos después de conquistar el galardón en 2025, mientras que Lionel Messi y Rodri Hernández son los otros dos nominados que ya saben lo que significa levantar el Balón de Oro. Messi es el máximo ganador histórico, con ocho conquistas, mientras que Rodri lo obtuvo en 2024. Entre los nombres que completan la lista destacan Jude Bellingham, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Vinícius y Lautaro Martínez, además de una importante presencia española con Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz y Ferran Torres.
Los 30 nominados al Balón de Oro 2026 son:
- Jude Bellingham
- Pau Cubarsí
- Marc Cucurella
- Ousmane Dembélé
- Luis Díaz
- Bruno Fernandes
- Erling Haaland
- Gabriel Magalhaes
- Harry Kane
- Achraf Hakimi
- Lamine Yamal
- Khvicha Kvaratskhelia
- Marquinhos
- Sadio Mané
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Nuno Mendes
- Lionel Messi
- João Neves
- Michael Olise
- Willian Pacho
- Julián Quiñones
- Declan Rice
- Rodri Hernández
- Fabián Ruiz
- Ferran Torres
- William Saliba
- Dayot Upamecano
- Vinícius
- Vitinha
El Balón de Oro nació en 1956 por iniciativa de la revista francesa France Football. El primer ganador fue el inglés Stanley Matthews, precisamente la figura a la que estará dedicada simbólicamente la edición de 2026 con el traslado de la gala a Londres. Desde 2024, el premio es organizado conjuntamente por France Football y la UEFA. La elección toma en cuenta tres criterios principales: el rendimiento individual, los logros colectivos y el comportamiento dentro y fuera del terreno de juego. Un jurado internacional de periodistas especializados participa en la votación.
El trofeo también guarda una historia particular. La casa francesa de alta joyería Mellerio dits Meller se encarga de fabricarlo desde 1956. Su elaboración es artesanal y requiere cerca de 100 horas de trabajo, desde la unión de las dos semiesferas de latón hasta el grabado y el baño de oro que recubre la pieza. El balón se coloca sobre una base de pirita, una característica que hace que cada trofeo tenga particularidades propias. La versión actual fue diseñada por François Mellerio.
La gran incógnita quedará resuelta el 26 de octubre en Londres, cuando uno de estos 30 futbolistas se convierta en el 70.º ganador del Balón de Oro. La elección tendrá además un ingrediente especial después de una temporada que incluyó la Copa Mundial de 2026, un torneo que puede resultar determinante en la carrera por uno de los premios individuales más importantes del fútbol.