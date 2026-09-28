Cerraron las votaciones para el Balón de Oro 2026

Las votaciones para el Balón de Oro 2026 llegaron a su fin este lunes, luego de que los 100 periodistas que integran el jurado masculino tuvieran hasta la medianoche, en horario europeo, para presentar sus elecciones. De esta manera, quedó definido el proceso que determinará al sucesor del francés Ousmane Dembélé, ganador de la edición anterior, en una carrera que estuvo marcada por la actuación de los principales candidatos durante la temporada.
El nuevo ganador será anunciado el próximo 26 de octubre durante una ceremonia que se celebrará por primera vez en Londres. El evento es organizado por France Football, revista responsable del prestigioso galardón, en colaboración con la UEFA, después del acuerdo de asociación alcanzado entre ambas instituciones. Durante la misma gala también se conocerá a la nueva ganadora del Balón de Oro femenino.
Lo que debes saber del Balón de Oro 2026
El jurado masculino seleccionó sus preferencias a partir de una lista de 30 candidatos elaborada por la redacción de France Football. Cada periodista debía ordenar a sus 10 futbolistas favoritos, otorgando 15 puntos al primero, 12 al segundo y 10 al tercero, mientras que los siguientes puestos recibían 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos, respectivamente. Para establecer el orden se toman en cuenta el rendimiento individual, la capacidad de ser decisivo, los títulos colectivos y el palmarés, mientras que el juego limpio ocupa el tercer criterio de valoración.
El periodo considerado para esta edición comprende del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, incluyendo las competiciones internacionales disputadas durante ese intervalo. En la categoría femenina, el jurado está compuesto por 50 periodistas y la Copa Africana de Naciones, finalizada el 16 de agosto, quedará fuera de esta edición y será contabilizada para la siguiente. Además de los Balones de Oro, en Londres se entregarán los premios Kopa, Yashin y Johan Cruyff, correspondientes a jóvenes, porteros y entrenadores, respectivamente.