 Retiran 16 cámaras instaladas sin autorización en Villa Nueva y la capital
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Retiran 16 cámaras instaladas sin autorización en Villa Nueva y la capital

La PNC mantiene acciones en diferentes sectores como parte de sus estrategias de seguridad.

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Durante el pasado fin de semana, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) retiraron 16 cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización en postes de la vía pública, en sectores de la zona 4 de Villa Nueva y zona 6 de la ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la PNC, el operativo estuvo a cargo de agentes de la SGIC y DIDAE, quienes trabajaron en coordinación con elementos del Ejército de Guatemala para identificar y retirar los dispositivos que no contaban con los permisos correspondientes para su funcionamiento.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de las estrategias de seguridad implementadas para prevenir hechos delictivos y fortalecer las condiciones de seguridad y tranquilidad para los vecinos de estos sectores.

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