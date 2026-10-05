 Jennifer López es criticada por sus actitudes en París
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VIDEO. Critican a Jennifer López por “pasarse de diva” en París

La cantante fue objeto de controversia durante la Semana de la Moda de París al ser captada en un momento incómodo con su guardaespaldas.

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Jennifer López se encuentra nuevamente en el ojo del huracán mediático tras un incidente ocurrido durante la Semana de la Moda de París que ha reavivado las persistentes acusaciones de "diva".

La reconocida cantante y actriz fue captada en un momento que muchos consideraron incómodo con su guardaespaldas en el desfile de Stella McCartney, un suceso que no tardó en viralizarse en redes sociales y desatar una ola de críticas y comentarios.

El episodio tuvo lugar bajo la lluvia, un factor que añadió dramatismo a la escena. Las imágenes que circularon ampliamente en internet muestran a un miembro del equipo de seguridad de Jennifer López protegiéndola diligentemente con un paraguas y, de manera notable, secando su asiento antes de que la artista se sentara para disfrutar del evento. 

Posteriormente, el paraguas, al parecer, obstaculizó la vista de otros asistentes, lo que llevó al personal del desfile a solicitar su retirada. Este gesto de extrema protección, interpretado por una parte del público como un exceso, encendió el debate sobre la actitud de la artista.

La controversia actual no es un hecho aislado en la trayectoria de Jennifer López. Desde hace varios años, la artista ha sido objeto de críticas recurrentes en redes sociales por su comportamiento en público.

Usuarios de plataformas como TikTok e Instagram han compartido numerosos videos donde la describen con adjetivos como "prepotente" y "arrogante", alimentando una narrativa sobre su supuesta actitud.

A estas percepciones se suman los testimonios de algunas celebridades y miembros de equipos de producción que han trabajado con ella, quienes han manifestado en diversas ocasiones la complejidad de desarrollar proyectos a su lado, atribuyéndolo a su alta exigencia y a la actitud que, según ellos, demuestra en el ámbito laboral.

El estilo de JLo en el desfile de Stella McCartney

Más allá de la controversia, Jennifer Lopez asistió al desfile de Stella McCartney Primavera-Verano 2027, uno de los eventos más esperados y prestigiosos de la Semana de la Moda de París.

Para la ocasión, la cantante optó por un elegante y sofisticado conjunto monocromático en tonos marrones, una elección que resaltaba su figura y su estilo personal.

Su atuendo se complementó con una lujosa estola de piel sintética y accesorios a juego, reafirmando su habitual presencia imponente y su agudo sentido de la moda en la primera fila de los eventos más importantes del sector.

Este incidente en París se suma a otras apariciones recientes de la artista que han generado comentarios en la prensa y las redes, como su deslumbrante presencia en Milán con un vestido de encaje que dejaba ver lencería, o la viralización de la foto policial de su "doble" arrestada en Estados Unidos.

Sin embargo, el episodio del paraguas ha sido el que más ha resonado en la opinión pública, volviendo a poner en el centro del debate la percepción generalizada sobre Jennifer López y su imagen pública.

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