 Policías graban TikTok y atropellan a perro durante patrullaje
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Policías graban para TikTok durante patrullaje y terminan atropellando a un perro

Captan el momento exacto en que agentes motorizados atropellan a un perro por grabar para TikTok.

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Video capta a policías grabando para TikTok antes de arrollar a un perro., Captura de pantalla video de X.
Video capta a policías grabando para TikTok antes de arrollar a un perro. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales ha generado polémica e indignación luego de mostrar el momento en que dos agentes de la Policía de Colombia, que se desplazaban en motocicleta durante un patrullaje, terminaron atropellando a un perro mientras grababan parte de su recorrido para TikTok.

En la grabación se observa a los dos uniformados desplazándose en la motocicleta. La agente que viajaba como acompañante llevaba un celular con el que registraba imágenes del recorrido mientras ambos se encontraban en funciones.

Segundos después, un perro aparece en el camino y es impactado por la motocicleta. El golpe provoca que los dos policías pierdan el control del vehículo y terminen cayendo al pavimento. Mientras ocurre el accidente, en el video se alcanza a escuchar el llanto del animal.

Tras la caída, la uniformada exclama: "juep** perro", mientras ambos intentan incorporarse y recuperar la motocicleta.

Momentos después, la misma agente hace referencia a la grabación y señala: "por estar grabando para TikTok", una expresión que ha sido interpretada por usuarios como un reconocimiento de que el celular estaba siendo utilizado para registrar contenido mientras realizaban el patrullaje.

Se desconoce el estado de salud del perro 

El video deja sin resolver qué pasó con el perro después del impacto. La grabación finaliza cuando los dos agentes todavía intentan incorporarse tras la caída, por lo que no se alcanza a ver si alguien auxilió al animal ni en qué condiciones quedó.

Tampoco se han conocido detalles sobre la identidad de los uniformados ni el punto específico de Colombia donde ocurrió el incidente.

Hasta el momento, la Policía de Colombia no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido ni ha informado si se abrió alguna investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Mientras tanto, las imágenes provocaron numerosas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron que la agente estuviera grabando durante el recorrido, mientras otros expresaron preocupación por la reacción de los uniformados después de impactar al animal.

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