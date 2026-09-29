 Grúa descontrolada choca y arde: Impactante momento captado
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Video capta el momento en que grúa se descontrola, choca y queda envuelta en llamas

Graban la dramática secuencia de una grúa descontrolada que se incendia y queda a punto de impactar a un hombre.

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Video capta el momento en que grúa se descontrola, choca y se incendia en México., Captura de pantalla video de X.
Video capta el momento en que grúa se descontrola, choca y se incendia en México. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra una escena de gran tensión ocurrida sobre la autopista Arco Norte, en México, donde una grúa perdió el control, chocó y terminó incendiándose mientras avanzaba por la carretera.

La grabación fue realizada por el conductor de una unidad de transporte pesado que recorría el sector del kilómetro 115, en la curva de ascenso hacia Santa María Ajoloapan. El piloto había comenzado a registrar con su teléfono las condiciones de la ruta, luego de encontrarse con varios percances que ya habían ocurrido en ese tramo.

En las imágenes se observan dos vehículos que habían colisionado y, además, un camioncito volcado sobre la carretera. Mientras el conductor continúa grabando desde su unidad, la situación cambia repentinamente.

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A lo lejos aparece una grúa circulando por el carril contrario. La unidad avanza a gran velocidad y, de un momento a otro, comienza a perder el control. El vehículo se desplaza de manera errática, gira sobre la carretera y termina estrellándose contra el parachoques ubicado en uno de los costados de la autopista.

El impacto provoca que la grúa se incendie prácticamente de inmediato. Las llamas comienzan a envolver la unidad mientras esta continúa desplazándose por la vía.

La escena se vuelve todavía más peligrosa cuando un hombre que se encontraba sobre la carretera queda en la trayectoria de la grúa. El sujeto logra reaccionar y apartarse justo a tiempo, mientras la unidad en llamas pasa a escasos centímetros de él.

Se desconoce cifra de heridos y fallecidos 

El video muestra la dramática secuencia de principio a fin y evidencia el riesgo al que quedó expuesta esta persona en cuestión de segundos.

Tras el accidente, autoridades y cuerpos de emergencia del estado de Hidalgo se movilizaron hacia el lugar para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

Hasta ahora no existe un balance oficial sobre las víctimas de los accidentes registrados en la zona. De manera preliminar se reportaría al menos un hombre fallecido, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

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