 La curiosa celebración de Zidane en la victoria de Francia
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VIDEO. ¡Imperdible! La curiosa celebración de Zidane en la victoria de Francia

Zidane festejó de manera eufórica el gol de Olise y protagonizó una de las imágenes del partido. Después, el técnico admitió entre risas: “Ni siquiera sé qué hice”.

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Zinedine Zidane, técnico de Francia
Zinedine Zidane, técnico de Francia / FOTO: EFE
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La Selección de Francia, dirigida por Zinedine Zidane, consiguió una trabajada victoria por 0-1 ante Bélgica en el estadio Rey Balduino de Bruselas, en un encuentro que parecía encaminado a terminar sin goles. Sin embargo, cuando el empate parecía definitivo, Michael Olise apareció en los minutos finales para marcar la diferencia. El atacante del Bayern Múnich recibió el balón, avanzó con determinación y definió con precisión ante Senne Lammens para darle los tres puntos al conjunto francés.

Más allá del resultado, una de las imágenes que rápidamente se volvió viral tuvo como protagonista a Zinedine Zidane. Tras el gol de Olise, el seleccionador francés no pudo contener la emoción y salió corriendo por la zona técnica antes de patear un balón que se encontraba cerca del banquillo. La particular celebración del histórico exfutbolista generó numerosas reacciones en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la victoria francesa.

Zidane explicó su celebración

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Zidane fue consultado sobre su inesperada reacción y respondió entre risas: "¡Ni siquiera sé qué hice! Acompañé la acción de Michael, sentí... Se fue en sus regates e hizo una jugada excepcional. Vi el balón, estaba obligado a rematarlo. ¡Es un poco ridículo!". El técnico explicó así una celebración espontánea que reflejó la intensidad con la que vivió el gol decisivo desde el banquillo.

Con este triunfo, Francia mantiene su pleno de victorias en los dos partidos que ha disputado bajo la dirección de Zidane, después de imponerse también a Turquía. El combinado galo suma seis puntos de seis posibles y afrontará ahora un nuevo desafío ante Italia, en un encuentro programado para este viernes 2 de octubre.

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Zinedine Zidane en el banquillo durante el Bélgica vs. Francia en Bruselas - Agencia EFE

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