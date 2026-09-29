 Gómez pone en duda su continuidad tras derrota en Guatemala
Deportes

El “Bolillo” Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

“Este es un resultado saca técnicos”, aseguró el técnico de la selección salvadoreña tras la derrota 6-0 ante Guatemala en El Trébol.

Compartir:
Hernán Darío Gómez, técnico de El Salvador - Alex Meoño
Hernán Darío Gómez, técnico de El Salvador / FOTO: Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Hernán Darío "Bolillo" Gómez no ocultó su frustración después de la contundente derrota 6-0 que Guatemala le propinó a El Salvador en el estadio El Trébol. El técnico colombiano asumió la responsabilidad por el resultado y reconoció que la actuación de la selección salvadoreña estuvo muy por debajo de lo esperado, en un partido donde la Azul y Blanco fue ampliamente superada.

Gómez explicó que la alineación utilizada frente a Guatemala no fue improvisada ni estuvo condicionada por el partido anterior ante Martinica, sino que había sido trabajada durante varios meses. "Esta alineación que salió hoy la habíamos trabajado todo el año, contra Corea, Catar, etc. Esta alineación ya está trabajada, no es que me hayan obligado por el partido ante Martinica", aseguró el estratega colombiano.

El 'Bolillo' Gómez duda de su continuidad

Sin embargo, el entrenador fue especialmente autocrítico al valorar el desempeño de su equipo y reconoció que el funcionamiento colectivo estuvo lejos de lo esperado. "Hoy fue un desastre de todos, el técnico, los jugadores, todos los que estamos acá. Vengo acá por respeto a los medios, fuimos un desastre, nos tendrían que echar a todos mañana", declaró Gómez, quien además dejó abierta la posibilidad de que la dirigencia salvadoreña decida poner fin a su ciclo.

En ese sentido, el colombiano afirmó que la decisión sobre su continuidad corresponde a los dirigentes y puso su puesto a disposición. "El presidente tiene derecho a tomar decisiones, las que él vea. Acaban de echar al de Costa Rica, que me echen a mí también. Con esto le tienen que echar a uno, este es un resultado saca técnicos", manifestó.

Finalmente, descartó que la ausencia de Nathan Ordaz hubiera cambiado el desenlace y reconoció la superioridad de Guatemala: "Con Nathan o sin Nathan la goleada iba a ser. Nos superaron de todos lados, colectivamente, individualmente, en todo. Estoy desconcertado".

Foto embed
Hernán Darío Gómez se retira cabizbajo tras la derrota ante Guatemala - Alex Meoño

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar