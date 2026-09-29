Gómez pone en duda su continuidad tras derrota en Guatemala

Hernán Darío "Bolillo" Gómez no ocultó su frustración después de la contundente derrota 6-0 que Guatemala le propinó a El Salvador en el estadio El Trébol. El técnico colombiano asumió la responsabilidad por el resultado y reconoció que la actuación de la selección salvadoreña estuvo muy por debajo de lo esperado, en un partido donde la Azul y Blanco fue ampliamente superada.
Gómez explicó que la alineación utilizada frente a Guatemala no fue improvisada ni estuvo condicionada por el partido anterior ante Martinica, sino que había sido trabajada durante varios meses. "Esta alineación que salió hoy la habíamos trabajado todo el año, contra Corea, Catar, etc. Esta alineación ya está trabajada, no es que me hayan obligado por el partido ante Martinica", aseguró el estratega colombiano.
El 'Bolillo' Gómez duda de su continuidad
Sin embargo, el entrenador fue especialmente autocrítico al valorar el desempeño de su equipo y reconoció que el funcionamiento colectivo estuvo lejos de lo esperado. "Hoy fue un desastre de todos, el técnico, los jugadores, todos los que estamos acá. Vengo acá por respeto a los medios, fuimos un desastre, nos tendrían que echar a todos mañana", declaró Gómez, quien además dejó abierta la posibilidad de que la dirigencia salvadoreña decida poner fin a su ciclo.
En ese sentido, el colombiano afirmó que la decisión sobre su continuidad corresponde a los dirigentes y puso su puesto a disposición. "El presidente tiene derecho a tomar decisiones, las que él vea. Acaban de echar al de Costa Rica, que me echen a mí también. Con esto le tienen que echar a uno, este es un resultado saca técnicos", manifestó.
Finalmente, descartó que la ausencia de Nathan Ordaz hubiera cambiado el desenlace y reconoció la superioridad de Guatemala: "Con Nathan o sin Nathan la goleada iba a ser. Nos superaron de todos lados, colectivamente, individualmente, en todo. Estoy desconcertado".