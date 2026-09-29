 Impactante video: bus arrolla a mujer en Escuintla
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Video revela momento en que bus Esmeralda arrolla a mujer en una calle de Escuintla

Cámara pone en duda versión de piloto tras atropello de mujer en Escuintla.

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Bus Esmeralda atropella a mujer que intentaba cruzar la calle en Escuintla., Captura de pantalla video de Facebook.
Bus Esmeralda atropella a mujer que intentaba cruzar la calle en Escuintla. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video captado por una cámara de seguridad y difundido en redes sociales muestra el momento en que una mujer es atropellada por un bus extraurbano de la empresa Esmeralda, en la 1.ª avenida y 8.ª calle de Escuintla.

En las imágenes se observa que la mujer permanece unos metros adelante del autobús mientras espera para cruzar la calle. Cuando intenta atravesar la vía, la unidad también avanza y termina arrollándola, provocando que quede debajo de la unidad de transporte.

Video contradice versión del piloto de bus 

El registro de la cámara contradice la versión proporcionada inicialmente por el piloto del autobús, quien habría señalado que la víctima era pasajera de la unidad y que descendió de manera intempestiva cuando el bus todavía estaba en movimiento. Según esa versión, la mujer habría perdido el equilibrio y caído debajo del vehículo.

Sin embargo, las imágenes muestran a la mujer fuera del autobús y esperando el momento para cruzar la calle. También se evidencia que ni el piloto ni el ayudante aparentemente se percatan de que la peatona intentaba atravesar la vía antes de que ocurriera el atropello.

Identifican a la víctima 

Tras el incidente, socorristas de la brigada de emergencia Alerta 3 acudieron al lugar para brindarle asistencia prehospitalaria. Debido a las heridas de consideración que presentaba en distintas partes del cuerpo, fue trasladada de urgencia hacia un centro asistencial cercano.

La víctima fue identificada como Ligia Gabriela Archila, residente de la colonia El Esfuerzo, Escuintla.

El autobús involucrado fue consignado. Con la difusión de las imágenes, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

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