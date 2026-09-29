Dos muertos y cuatro heridos tras colisión entre ambulancia y tráiler en Zacapa

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este martes 29 de septiembre en el kilómetro 165 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción del municipio de Gualán, Zacapa. El saldo fue de dos personas fallecidas y cuatro heridas.
En el hecho estuvieron involucrados los tripulantes de una ambulancia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), perteneciente al Hospital Infantil de Puerto Barrios, Izabal. Por causas no establecidas, la unidad colisionó con un tráiler.
Como resultado del percance, dos personas fallecieron en el lugar. Además, otras cuatro resultaron heridas y los socorristas tuvieron que utilizar equipo de extracción vehicular para liberarlas, ya que estaban atrapadas entre la estructura destruida del vehículo de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas del Cuerpo Voluntario de Bomberos y personal de la Cruz Roja Guatemalteca les brindaron asistencia prehospitalaria a los pacientes y posteriormente los trasladaron hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Zacapa para recibir atención médica.
Tras el accidente vial que dejo a dos personas fallecidas, los socorristas notificaron a los Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ministerio Público (MP), quienes se presentaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y establecer las causas del accidente.