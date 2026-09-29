Tiburón nada por calles de Nueva Jersey tras inundaciones

Un hecho insólito quedó registrado en video y rápidamente llamó la atención en redes sociales: un tiburón fue captado nadando por una calle residencial de Surf City, Nueva Jersey, luego de que un poderoso nor’easter provocara inundaciones en distintas zonas de la costa este de Estados Unidos.
El curioso avistamiento ocurrió en Long Beach Island, donde las calles quedaron cubiertas por el agua debido al fuerte temporal. Un residente logró grabar al animal mientras avanzaba entre las aguas que inundaban el vecindario.
En las imágenes se observa principalmente la aleta dorsal y parte de la cola del tiburón mientras se desplaza lentamente por la calle. En determinado momento, el animal se acerca hasta la entrada de una vivienda, provocando sorpresa entre las personas que observaban desde el interior.
¿Es un pequeño tiburón?", se escucha preguntar a una mujer en la grabación. Poco después, al notar que el animal se aproxima a la propiedad, reacciona sorprendida: "Oh, Dios mío, viene hacia acá".
Aunque la escena parece sacada de una película, la presencia del tiburón estaría relacionada directamente con las condiciones provocadas por el temporal. El residente que registró las imágenes indicó que el avistamiento ocurrió el sábado alrededor del mediodía, cuando el agua ya había cubierto buena parte de las calles de Surf City.
El fenómeno meteorológico provocó inundaciones en varias comunidades de Jersey Shore, afectando calles y viviendas. En algunos sectores, el nivel del agua superó un metro de altura, permitiendo que el animal se desplazara por áreas que normalmente permanecen secas.
No era un tiburón de gran tamaño
La identificación del ejemplar permitió establecer que no se trataba de una de las especies de mayor tamaño. Greg Skomal, investigador de tiburones de la División de Pesca Marina de Massachusetts, explicó a ABC News que el animal correspondía a un smooth dogfish, conocido en español como cazón liso o tiburón perro liso.
Esta especie es común en las aguas frente a Nueva Jersey y puede superar 1.5 metros de longitud. Su alimentación incluye principalmente crustáceos, calamares y otros peces.
La aparición del tiburón en las calles residenciales habría sido consecuencia de la combinación del oleaje, la marejada y las inundaciones costeras generadas por el temporal. Estas condiciones permitieron que el ejemplar abandonara temporalmente las aguas habituales y llegara hasta el vecindario.
Después de recorrer las calles inundadas, el tiburón continuó desplazándose hacia el oeste, en dirección a Barnegat Bay.
El video del inusual encuentro se ha difundido ampliamente en redes sociales, donde las imágenes han causado sorpresa entre los usuarios por mostrar a un animal marino nadando en medio de una zona residencial.