Edwin Luna y Kimberly Flores fueron captados juntos

Edwin Luna y Kimberly Flores, quienes hace algunas semanas anunciaron una "pausa" en su matrimonio, fueron captados recientemente juntos en un concierto en San Miguel de Allende, lo que ha desatado una ola de especulaciones sobre la veracidad de su separación.
La situación ha tomado un giro inesperado, con un periodista asegurando que la ruptura fue una farsa y que la pareja sigue unida debido a intereses económicos compartidos.
Fue el pasado 14 de septiembre cuando el cantante Edwin Luna y la influencer Kimberly Flores hicieron pública su decisión de separarse temporalmente.
En un comunicado, explicaron que necesitaban tiempo para "replantearse ciertas cosas" y dejaron claro que no se trataba de un divorcio inminente. Pidieron privacidad para su familia, pero las conjeturas sobre una posible infidelidad por parte de la guatemalteca no tardaron en surgir.
Posteriormente, ambos ofrecieron declaraciones a la prensa. Edwin Luna negó categóricamente la participación de una tercera persona en la crisis, atribuyendo la situación a problemas internos de pareja.
"Nuestra relación no es tan tradicional como se imaginan. Tenemos muchos acuerdos ella y yo, pero aun así, de pronto hay cosas que se nos olvidan y se rompe un acuerdillo", explicó el cantante, enfatizando la buena comunicación entre ellos.
Por su parte, Kimberly Flores se limitó a comentar que las cosas estaban bien dentro de lo posible y expresó su esperanza de que mejoraran en el futuro. También desmintió los rumores de infidelidad, declarando:
"Estamos muy bien. Todo es cordial, súper armonía por los niños. No les tengo nada que decir, yo no tengo nada que decir".
La teoría de la separación falsa
El periodista Javier Ceriani, en su programa de YouTube, fue quien avivó las llamas de la controversia al informar sobre la aparición conjunta de Luna y Flores en San Miguel de Allende, mostrando fotografías como prueba.
Ceriani fue más allá, afirmando que la pareja habría mentido sobre su separación y que, en realidad, continúan juntos. Según su reporte, la razón principal por la que no podrían divorciarse, incluso si lo desearan, radica en sus intereses económicos compartidos.
"Siguen juntos... Todo eso es fake, es mentira... Nos mienten... La mujer de Edwin Luna estuvo acompañándolo... Siguen juntos. No hay separación", sentenció Ceriani.
El comunicador sugirió que la pareja podría tener una empresa en común, lo que haría extremadamente complicado un proceso de divorcio.
Además, especuló sobre los posibles motivos detrás de esta supuesta farsa, mencionando desde estrategias de marketing hasta la búsqueda de mayor libertad personal para ambos.
"No se pueden separar porque los une el espanto de tener una empresa en común". También lanzó hipótesis sobre las intenciones detrás de la supuesta mentira, como la búsqueda de "más alivio sexual" o la posibilidad de que Edwin Luna quisiera "vivir un poco más la vida loca", o que Kimberly Flores deseara "un poquito más de libertad para coquetear con otros hombres".
Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada por los involucrados, quienes han pedido que no haya más especulaciones.