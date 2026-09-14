Kim Flores Elimina Fotos de Edwin Luna y Habla de Separación

Edwin Luna y Kim Flores anunciaron una "pausa" en su relación de pareja tras nueve años juntos.
Según el mensaje difundido por Edwin Luna, la decisión de separarse temporalmente no implica un alejamiento definitivo.
La pareja busca un espacio para reflexionar y aclarar si desean continuar con su matrimonio, enfatizando que el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, el amor por sus hijos y su familia, los mantienen unidos.
"Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja. Esto no significa que nos alejemos ni que dejemos de estar presentes el uno para el otro", escribió en sus historias de Instagram.
Este enfoque sugiere que la separación es una estrategia para reevaluar su vínculo y no una ruptura irrevocable.
Ninguno de los dos dio detalles sobre lo que sucedió para que tomaran la decisión de separarse, sobre todo después de mostrarse enamorados durante la celebración del cumpleaños de Edwin.
Por eso los fans no tardaron en preguntar: ¿Qué sucedió en dos días?. Aunque Kim Flores no respondió directamente esa pregunta, si lo hizo tomando la decisión de borrar las fotos que tenía en su Instagram junto a el cantante. Pero si recurrió a sus historias para revelar algunos detalles.
"Edwin y yo nos queremos muchos y seguimos presentes el uno para el otro. Estamos atravesando un proceso personal como pareja, dándonos el tiempo y el espacio necesario para entendernos, sanar y renovar nuestra relación.
Kim Flores dejó en claro que ambos no saben en qué momento de su relación se encuentran, solo que están travesando un proceso real con días buenos y días difíciles.
La historia de amor
Edwin Luna y Kim Flores iniciaron su historia juntos tras conocerse en Guatemala, donde Luna ofrecía un concierto. En ese primer encuentro no tuvieron mayor acercamiento, pero el cantante confesó que le llamó la atención de inmediato.
Más tarde, un amigo en común los presentó formalmente en México y así comenzó su relación sentimental.
Aunque Luna no especificó el año exacto en que conoció a Kim Flores, se sabe que fue alrededor de 2017, poco después de su separación de Alma Cero, con quien estuvo casado solo dos meses y medio.
Luego de varias visitas a Guatemala, Luna formalizó sus intenciones románticas con la modelo, quien se mudó a México para estar a su lado. Su hija Gianna nació en julio de 2018 y al año siguiente se casaron en la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey.
La relación se mantuvo estable hasta 2021, cuando surgieron rumores sobre posibles acercamientos entre Kimberly Flores y Roberto Romano durante su participación en La Casa de los Famosos. Por este motivo, Luna llegó al reality show para pedirle a su esposa que regresara a casa, petición que ella aceptó abandonando la competencia.