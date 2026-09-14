 Protestas en la capital por alza de combustibles
Nacionales

Transportistas y vendedores piden diálogo para abordar soluciones por el alza de los combustibles

Los ciudadanos realizan una manifestación en la plaza de la Constitución.

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Asociación de Gremiales de Transportistas, vendedores del Mercado de la Bethania y Sociedad Civil protestan en la capital el lunes, 14 de septiembre de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Asociación de Gremiales de Transportistas, vendedores del Mercado de la Bethania y Sociedad Civil protestan en la capital el lunes, 14 de septiembre de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Integrantes de la Asociación de Gremiales de Transportistas, vendedores del Mercado de la Bethania y representantes de organizaciones de sociedad civil llevan a cabo una protesta este lunes, 14 de septiembre, en la Plaza de la Constitución, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, para exigir soluciones por el incremento de los precios de los combustibles.

Los manifestantes expresaron su descontento ante el actuar de las autoridades del Legislativo y el Ejecutivo, pues señalaron que una medida como la que se avaló en la ley aprobada recientemente, que fija precios de referencia para los derivados del petróleo, no es lo que se necesita en Guatemala.

Según un monitoreo realizado hoy, en algunas estaciones de servicio se ubica en Q42.52 el galón de gasolina regular y en Q44.59 el de súper. Mientras que el diésel alcanza un valor histórico de Q49.39 por galón.

Mientras tanto, en el Congreso se mantiene estancada la referida normativa que establece el precio tope de Q39 para la gasolina regular y el diésel y de Q41 para la súper, hasta que se resuelvan las objeciones presentadas con respecto a la misma.

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Protesta de representantes de mercados en rechazo al alza de los combustibles, el lunes 14 de septiembre de 2026 en la plaza de la Constitución. - Omar Solís/Emisoras Unidas

Piden mesa de diálogo

Julio Rivas, líder de los Mercados Unidos, expresó que están buscando tener acercamientos con el presidente Bernardo Arévalo y con diputados para poder crear una mesa de diálogo en la que se aborden las medidas que puedan realmente beneficiar a la población, ya que se ha visto afectada por el alza a los combustibles.

"Buscamos que el presidente dé la cara y que abra las puertas. El pueblo le dio la oportunidad de ocupar una silla en el Palacio Nacional, pero como pueblo nos ha dado la espalda. Pacíficamente estamos hoy en respaldo al pueblo que merece una canasta básica digna, gasolina a un buen precio. Vamos a estar aquí en el Paseo de la Sexta, somos guatemaltecos y no nos pueden violentar nuestros derechos", dijo.

"Tenemos personería jurídica y todo el derecho de estar hoy aquí, porque no hay Independencia que celebrar", agregó el representante de los comerciantes al hacer referencia a posibles acciones que podrían darse para intentar desalojarlos de la plaza.

De igual forma, le solicitó públicamente al presidente del Legislativo, Luis Contreras, que se les permita presentarse en la próxima reunión de la instancia de jefes de bloque. "Queremos estar y, ante todos los representantes de los partidos, vamos a exponer nuestra propuesta. Hay tres propuestas viables y son las que se deben tomar en cuenta", explicó.

Asimismo, el representante de los comerciantes hizo una invitación a los ciudadanos en general para sumarse a lo que describió como una "fiesta cívica en paz".  Porque "todos somos uno", concluyó.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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