 Consejos de Conred para el recorrido de antorchas
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Prevención y civismo: Conred brinda recomendaciones para el recorrido de antorchas

Durante las celebraciones por los 205 años de Independencia en Guatemala, Conred insta a la población a disfrutar del tradicional recorrido de antorchas con seguridad y responsabilidad.

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La celebración de los 205 años de Independencia de Guatemala trae consigo el tradicional recorrido de antorchas, una actividad que se lleva a cabo cada 14 de septiembre como símbolo de civismo y unión entre los guatemaltecos. En ese contexto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó a la población festejar con responsabilidad y adoptar medidas de prevención para evitar emergencias.

Las banderas de Guatemala y los detalles en azul y blanco vuelven a llenar las calles a nivel nacional para celebrar la Independencia. En la capital, los recorridos de antorchas se realizan desde tempranas horas por parte de grupos de estudiantes, trabajadores, vecinos y demás ciudadanos que se han sumado a las fiestas patrias. Se habilitaron cinco puntos para el encendido del fuego patrio.

La Secretaría Ejecutiva de la entidad enfatizó que antes de iniciar la travesía es esencial planificar la ruta, identificar puntos seguros para descansar y mantenerse hidratado. Asimismo, aconsejó vestir ropa cómoda y elementos reflectivos, sobre todo en recorridos nocturnos

La entidad aseguró que es importante que niñas, niños y adolescentes permanezcan acompañados por un adulto. Los grupos deben mantenerse unidos y evitar zonas con poca iluminación o que representen algún peligro.

De igual forma, recordó la importancia de que durante el trayecto se maneje la antorcha con precaución y evitar acercarla a materiales inflamables, vehículos u otras personas.

EN IMÁGENES. El fuego patrio vuelve a recorrer las calles de Guatemala

Los guatemaltecos participan en los tradicionales recorridos de antorchas por las calles del país, mientras autoridades llaman a celebrar la Independencia con orden, seguridad y fervor patrio.

Precaución para conductores y llamado a evitar lanzar objetos

La Conred indicó que quienes asisten o esperan a los corredores deben abstenerse de lanzar bolsas con agua, hielo u objetos, ya que estas acciones podrían causar caídas, lesiones o accidentes.

Para los conductores, la recomendación principal es reducir la velocidad al pasar junto a los grupos de corredores, mantener una distancia prudente y seguir las instrucciones de las autoridades presentes en las vías.

De esta manera, la Conred hizo un llamado a la ciudadanía a vivir las fiestas patrias con responsabilidad, respeto y civismo, siguiendo siempre las orientaciones oficiales y reportando cualquier emergencia al 119, línea de la institución.

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