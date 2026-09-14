 Vuelco de pipa en Baja Verapaz complica el tránsito
Nacionales

Vuelco de pipa con combustible obliga a restringir el paso en Baja Verapaz

Las brigadas de Provial alternan el paso de vehículos, mientras continúan las labores de limpieza en el área afectada.

Compartir:
Accidente genera derrame de combustible en Baja Verapaz., Conred
Accidente genera derrame de combustible en Baja Verapaz. / FOTO: Conred
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este lunes, 14 de septiembre, en el kilómetro 136 de la Ruta Nacional 17, en la Cumbre de Santa Elena, Baja Verapaz. Las labores en seguimiento de esta emergencia se han extendido debido a que se reportó la presencia de materiales peligrosos sobre la cinta asfáltica.

Según la información compartida por los cuerpos de socorro, en el referido sector volcó un vehículo tipo pipa que trasladaba combustible. Las causas del percance no han sido establecidas.

El hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales. Asimismo, generó la movilización de las unidades de bomberos para atender la situación ante el derrame de la sustancia inflamable, que quedó dispersa sobre la cinta asfáltica tras el impacto del vehículo.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que le da seguimiento a esta emergencia. "Derivado del percance vehicular se reporta derrame de materiales peligrosos. Se coordinan acciones en el sector. Se recomienda conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades", detalló la institución en un primer reporte.

Después del mediodía, compartió que continuaban las acciones de atención en la zona afectada, donde personal especializado realiza labores de limpieza.

Paso parcialmente cerrado

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que en el lugar donde ocurrió el accidente se mantiene la presencia de brigadas de la institución para darle seguimiento a la regulación del tránsito.

Inicialmente se indicó que el paso vehicular quedó cerrado de manera preventiva mientras las autoridades desarrollaban las acciones correspondientes. Después se informó que se pudo habilitar de forma parcial la circulación, por lo que se alterna la circulación.

Debido a estas acciones, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización y seguir las instrucciones del personal encargado de regular el tránsito, ya que las condiciones de circulación podrían variar mientras se normaliza el paso en este tramo de la Ruta Nacional 17.

En Portada

EN IMÁGENES. El fuego patrio vuelve a recorrer las calles de Guatemalat
Nacionales

EN IMÁGENES. El fuego patrio vuelve a recorrer las calles de Guatemala

09:58 AM, Sep 14
¿Dónde encender antorchas? Estos son los puntos habilitados en la capitalt
Nacionales

¿Dónde encender antorchas? Estos son los puntos habilitados en la capital

07:14 AM, Sep 14
Federación de Guatemala anuncia precios para el partido ante El Salvadort
Deportes

Federación de Guatemala anuncia precios para el partido ante El Salvador

11:12 AM, Sep 14
Allan Rodríguez le responde a Arévalo y argumenta por qué detiene precio tope a combustiblest
Nacionales

Allan Rodríguez le responde a Arévalo y argumenta por qué detiene precio tope a combustibles

11:47 AM, Sep 14
Prevención y civismo: Conred brinda recomendaciones para el recorrido de antorchast
Nacionales

Prevención y civismo: Conred brinda recomendaciones para el recorrido de antorchas

01:08 PM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga NacionalSeguridadEE.UU.Estados UnidosComunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar