Vuelco de pipa en Baja Verapaz complica el tránsito

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este lunes, 14 de septiembre, en el kilómetro 136 de la Ruta Nacional 17, en la Cumbre de Santa Elena, Baja Verapaz. Las labores en seguimiento de esta emergencia se han extendido debido a que se reportó la presencia de materiales peligrosos sobre la cinta asfáltica.
Según la información compartida por los cuerpos de socorro, en el referido sector volcó un vehículo tipo pipa que trasladaba combustible. Las causas del percance no han sido establecidas.
El hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales. Asimismo, generó la movilización de las unidades de bomberos para atender la situación ante el derrame de la sustancia inflamable, que quedó dispersa sobre la cinta asfáltica tras el impacto del vehículo.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que le da seguimiento a esta emergencia. "Derivado del percance vehicular se reporta derrame de materiales peligrosos. Se coordinan acciones en el sector. Se recomienda conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades", detalló la institución en un primer reporte.
Después del mediodía, compartió que continuaban las acciones de atención en la zona afectada, donde personal especializado realiza labores de limpieza.
Paso parcialmente cerrado
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que en el lugar donde ocurrió el accidente se mantiene la presencia de brigadas de la institución para darle seguimiento a la regulación del tránsito.
Inicialmente se indicó que el paso vehicular quedó cerrado de manera preventiva mientras las autoridades desarrollaban las acciones correspondientes. Después se informó que se pudo habilitar de forma parcial la circulación, por lo que se alterna la circulación.
Debido a estas acciones, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización y seguir las instrucciones del personal encargado de regular el tránsito, ya que las condiciones de circulación podrían variar mientras se normaliza el paso en este tramo de la Ruta Nacional 17.