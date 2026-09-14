 ONU advierte que derechos humanos están en riesgo por la IA
Internacionales

ONU advierte que los derechos humanos “están en riesgo” ante el avance de la IA

Las advertencias del jefe de derechos humanos de la ONU se producen después de que expertos reclamaran frenar deliberadamente el ritmo de desarrollo de los modelos de IA más avanzados.

Compartir:
Inteligencia Artificial, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Inteligencia Artificial / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Todos los derechos humanos "están en riesgo, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad", debido al acelerado desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), advirtió este lunes el alto comisionado de la ONU, Volker Türk.

"La actual carrera hacia una IA cada vez más potente supone un salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales para todos los aspectos de nuestras vidas", aseguró el jefe de derechos humanos de la ONU en un comunicado, después de que empleados de ese sector tecnológico hayan urgido a ralentizar el avance de esa tecnología.

La IA agéntica, que va más allá de la convencional y puede tomar sus propias decisiones, está mostrando fallos que "podrían paralizar servicios esenciales, fracturar las comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y golpear en el corazón mismo de las instituciones democráticas", advirtió Türk.

"Poblaciones enteras podrían quedar sin acceso a agua, calefacción o servicios financieros", agregó el alto comisionado, quien aseguró que la IA "ya está acelerando el ritmo de las guerras, ampliando su alcance y erosionando las salvaguardias que se interponen entre nosotros y el lanzamiento de armas de destrucción masiva".

Las advertencias del jefe de derechos humanos de la ONU se producen después de que personalidades como Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic; el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; o el magnate Elon Musk reclamaran frenar deliberadamente el ritmo de desarrollo de los modelos de IA más avanzados frente a riesgos como la pérdida de control sobre los sistemas.

Según Türk, Estados y empresas deben movilizarse con urgencia a través de foros multilaterales para gobernar la IA sobre la base del derecho internacional y los derechos humanos.

"Ningún país puede gobernar esta tecnología por sí solo, ninguna empresa debería poder decidir por sí sola qué riesgos debe aceptar el mundo, y ninguna persona debería verse obligada a renunciar a sus derechos humanos a cambio de promesas de progreso tecnológico", resumió el alto comisionado austríaco.

*Con información de EFE

En Portada

EN IMÁGENES. El fuego patrio vuelve a recorrer las calles de Guatemalat
Nacionales

EN IMÁGENES. El fuego patrio vuelve a recorrer las calles de Guatemala

09:58 AM, Sep 14
¿Dónde encender antorchas? Estos son los puntos habilitados en la capitalt
Nacionales

¿Dónde encender antorchas? Estos son los puntos habilitados en la capital

07:14 AM, Sep 14
Federación de Guatemala anuncia precios para el partido ante El Salvadort
Deportes

Federación de Guatemala anuncia precios para el partido ante El Salvador

11:12 AM, Sep 14
Allan Rodríguez le responde a Arévalo y argumenta por qué detiene precio tope a combustiblest
Nacionales

Allan Rodríguez le responde a Arévalo y argumenta por qué detiene precio tope a combustibles

11:47 AM, Sep 14
Prevención y civismo: Conred brinda recomendaciones para el recorrido de antorchast
Nacionales

Prevención y civismo: Conred brinda recomendaciones para el recorrido de antorchas

01:08 PM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga NacionalSeguridadEE.UU.Estados UnidosComunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar